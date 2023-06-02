Su birikintisine kapılan cip yolda ters istikamete döndü: 3 yaralı

-Kazada otomobil cipin üstüne çıktı

BOLU - Bolu'da Tem Otoyolu'nda yağmur nedeniyle oluşan su birikintisine kapılan cip ters istikamete döndü. Arkasından gelen otomobil cipin üzerine çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Abdullah Kayhan idaresindeki 34 TR 0055 cip, yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisine kapıldı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan cip, yolda ters istikamete dönerek bariyerlere çarptı. Ankara istikametine dönen ve bariyerlere çarparak durabilen cipe, İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DGD 042 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, cipin üzerine çıktı. Meydana gelen kazada cipte yolcu konumunda bulunan Saliha Kayhan, Selin Naz Seven ve cipin üzerine çıkan otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince yaralılar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Cipin üzerine çıkan araç, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan cipin sürücüsü Abdullah Kayhan, "Su birikintisi vardı. Ben döndükten sonra o arabayı burada gördüm" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.