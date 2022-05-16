SÜ Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet sevinci - Haberler

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SÜ Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet sevinci

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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SÜ Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet sevinci

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı.

Ali Akkanat Kampüsü'ndeki 32'inci mezuniyet töreninde konuşan Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Antepli, mezun olan öğrencilere, "Yaşamınızın en verimli döneminde Selçuk Üniversitesi öğrencisi olarak yoğun ve yorucu bir sürecin içinde bizlerle birlikte oldunuz. Üniversite ve yüksekokul olarak tüm imkanlarımızı kullanarak sizlere piyasa koşullarında rekabet üstünlüğü sağlayacak şekilde eğitim vermeye çalıştık." dedi.

Törene katılan, Beyşehir Kaymakam Vekili Hasan Çimer de mezun olan öğrencilere, "Ben genç kardeşlerimize sadece şunu tavsiye ediyorum; mesele şimdi başlıyor mezun olduktan sonra. Hepinizin bu güzel vatana, Türk milletine borcunuz var. Bunu aklınızdan çıkarmadan hizmetlerimizi devam ettirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Okul birincisi Sinem Şahin'in yaptığı konuşmanın ardından öğrencilere diplomaları programa katılan protokol üyeleri tarafından verilirken, öğrenciler mezuniyet sevincini keplerini hep birlikte havaya atarak kutladı.

Tören, konser ve eğlence programı ile devam etti.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Selçuk Üniversitesi, Ali Akkanat, Güncel, Haberler

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