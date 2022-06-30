Su basan evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Su basan evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldıANKARA Keçiören İncirli Mahallesi Alımlı Sokak su basan bir evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla ekipler arama çalışmalarına başladı.
Su basan evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı
ANKARA Keçiören İncirli Mahallesi Alımlı Sokak su basan bir evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla ekipler arama çalışmalarına başladı.
İhlas Haber Ajansı / Güncel