Su basan evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı Su basan evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldıANKARA Keçiören İncirli Mahallesi Alımlı Sokak su basan bir evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla ekipler arama çalışmalarına başladı. Su basan evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı ANKARA Keçiören İncirli Mahallesi Alımlı Sokak su basan bir evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla ekipler arama çalışmalarına başladı. İhlas Haber Ajansı / Güncel su Güncel Haberler

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