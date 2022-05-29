Su ararken yanıcı madde çıktı, AFAD inceleme başlattı - Haberler

MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde bir çiftçiye ait zeytin bahçesindeki su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı nedeniyle yangın çıktı. Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), yanıcı madde ile ilgili inceleme başlattı.

Salihli'nin kırsal Yağbasan Mahallesi'nde dün akşam saat 20.30 sıralarında Mustafa Yüksel'e (40) ait zeytin tarlasında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının zeytinlikte bulunan su kuyusundan çıkan siyah renkli sıvı bir maddenin tutuşması sonucu meydana geldiği anlaşıldı. Siyah sıvı maddenin akmaya devam etmesi üzerine durum Manisa Valiliği Afet Koordinasyon Birimi'ne bildirildi. Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yanıcı maddeyle ilgili olarak inceleme başlattı.

Yağbasan Mahallesi Muhtarı Abdullah Aslan ise "Mahallemizde özellikle 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında buna benzer olaylar yaşanıyor. Bir an önce araştırılmasını istiyoruz. İnşallah petroldür de ülkemize ve milletimize faydası olur" ifadelerini kullandı.