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Su Altı Günleri Etkinliği Bozcaada'da Gerçekleştirildi

Su Altı Günleri Etkinliği Bozcaada'da Gerçekleştirildi
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, insan ve deniz ilişkisinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Su Altı Günleri etkinliği, su altı fotoğraf sergisi ve bilimsel sunumlar ile zenginleştirildi. Etkinlikte, biyoçeşitliliğe zarar veren kirleticiler denizden çıkarılarak sergilendi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Su Altı Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), STK'lar ve kamu kuruluşlarının desteğiyle, insan ve deniz ilişkisinin geliştirilmesine, Bozcaada'nın yok olmaya yüz tutmuş denizle ilgili kültürünün canlanmasına destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte ÇOMÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. H. Barış Özalp tarafından yürütülen, ÇOMÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile Bozcaada Doğayı Koruma Kültür ve Sanat Derneğince desteklenen projeyle ilgili detaylar ve çalışmalar görüşüldü.

Etkinlik kapsamında su altı fotoğraf sergisi açıldı, denizlerin önemi ve canlıların özellikleri konusunda söyleşi yapıldı.

Deniz Çayırları, Posidonia Oceanica'nın önemi ve tür üzerindeki tehditler, Bozcaada Hayalet Ağları ve Biyoçeşitliliğe Etkileri, Geçmişten Günümüze Dalgıçlar, Ada İnsanları, Mercan Resiflerinde Son Durum, Bozcaada Süngerciliğinin Geleceği, İstilacı Alg ve Değişen Bozcaada Denizel Ekosistemi, Bozcaada Balık Popülasyon Tespitleri, Denizel Kirlilik gibi konuları içeren bilimsel sunumların gerçekleştirildiği etkinlikte su altı dalış faaliyeti yapılıp biyoçeşitliliğe zarar veren kirleticiler sahile çıkarılarak bir süre sergilendikten sonra Bozcaada Belediyesi ekiplerince çöplüğe götürüldü.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

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