STSO'da istişare toplantısı yapıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda (STSO) kamu müteahhitleri ile istişare toplantısı düzenlendi.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıya STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile sektör temsilcileri katıldı.

Kamuya iş yapan müteahhitlerin zor durumda olduğunu belirten Eken, "Sektörümüz ile ilgili meclis başkanımız, komite üyelerimiz, komite başkanımız, sektörü temsil eden yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız burada sizin emrinizdeyiz, sizi dinlemek için toplandık. Bu konuların çoğunu TOBB başkanımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımıza daha önce ilettik. Bu toplantıdan çıkacak kararları da ilgili yerlere ulaştırıp takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eken, 2022 yılı için belirlenen birim fiyatlarının piyasanın çok gerisinde kaldığını, fiyatların tekrar gözden geçirilmesi ve piyasa şartlarına uygun olarak ilan edilmesi gerektiğini kaydetti.