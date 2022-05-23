STSO'da Avrupa Birliği simülasyon eğitimi verildi - Haberler

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STSO'da Avrupa Birliği simülasyon eğitimi verildi

AA - Serhat Zafer - Güncel
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STSO'da Avrupa Birliği simülasyon eğitimi verildi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda (STSO) Avrupa Birliği simülasyon eğitimi verildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda (STSO) Avrupa Birliği simülasyon eğitimi verildi.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği'nin 2022'yi "Gençlik Yılı" ilan etmesi üzerine, etkinlikler "Umudumuz Hep Genç" sloganı ile gerçekleştiriliyor.

STSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sivas Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ise Avrupa Birliği simülasyonu ile ilgili program düzenledi.

Odanın Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen programa Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden öğrenciler katıldı.

Katılımcılara sertifika verilen simülasyon eğitimi oturumlarını Prof. Dr. Mustafa Nail Alkan, Dr. Levent Ersin Orallı, Dr. İskender Karakaya ve Av. Sibel Elikara yönetti.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Avrupa Birliği, gençlik, Ticaret, Sivas, Güncel, Haberler

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