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STSO Başkanı Özdemir: İzmir Uçuşları Avrupa İçin Şans

STSO Başkanı Özdemir: İzmir Uçuşları Avrupa İçin Şans
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Sivas-İzmir uçuşlarının Avrupa'ya daha ekonomik bir bağlantı sunduğunu belirterek, uçuş sürekliliği için bölgede yaşayan Sivaslıları Sivas'a davet etti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, İzmir'e yapılan uçuşların yalnızca Sivas- İzmir hattı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Özdemir, yaptığı açıklamada, İzmir'in aynı zamanda Avrupa'ya aktarma yapılabilen daha ekonomik bir bağlantı noktası olduğunu vurguladı.

Sivas- İzmir uçak seferlerinin başlatılması için yoğun çaba sarf ettiklerini aktaran Özdemir, "Avrupa uçuşları için İstanbul'un geçiş noktası olarak görülmesinin yanı sıra, İzmir'in de bir aktarma merkezi olarak değerlendirilmesi gerekiyor. İzmir uçuşlarını bu şekilde kullanırsak, uçağın düzenli bir şekilde sefer yapacağından hiçbir şüphem yok." ifadelerini kullandı.

SunExpress ve Pegasus Hava Yolları'nın İzmir'den Avrupa'nın 70 farklı destinasyonuna uçuş imkanı sunduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"İzmir uçak seferlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımız sürüyor. İzmir'deki Sivaslı derneklere çağrıda bulunuyorum. İzmir'de yaşayan hemşerilerimizi, Sivas ile bağlarını güçlendirmek ve memleket hasretlerini gidermeleri için Sivas'a davet ediyoruz. Bunu gündemde tutarsak, talebin artacağını ve talep arttıkça İzmir uçuşlarının daha sıklaşacağını umuyor, bu sayede uçak seferlerinin kalıcı hale geleceğini düşünüyorum. Uçuşların sürekli ve kente yarar sağlayacak şekilde olması için hep birlikte hareket etmeliyiz. "

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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