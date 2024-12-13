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Stratcom Summit 24'de yapay zekada küresel işbirliği ve yasal düzenlemeler ele alındı

Stratcom Summit 24'de yapay zekada küresel işbirliği ve yasal düzenlemeler ele alındı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit'24) "Uluslararası Stratejik İletişimde yapay zeka: Küresel İş Birlikleri ve Yasal...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "İletişimde Yapay Zeka : Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit'24) "Uluslararası Stratejik İletişimde yapay zeka: Küresel İş Birlikleri ve Yasal Düzenlemeler" oturumu düzenlendi.

Prof. Dr. Deanna Sellnow'un moderatörlüğünü üstlendiği oturumda Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi'nden Prof. Dr. Giwoong Jung, Louisville Üniversitesi'nden Prof. Dr. Karen Freberg, Forward Thinking direktörü Oliver Mc Ternan, siyasi analist ve iletişim stratejisti Jurgen Klaus ve Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu katıldı.

Jung, konuşmasında, yapay zekaya dair riskleri hafifletmek için bu alanda standartların belirlenmesi ve bir rehber hazırlanması gerektiğini söyledi.

Yapay zekayı süper zeka olarak nitelendiren Jung, uluslararası ve milli çıkarların korunması için ise bu tür yasal düzenlemelerde küresel işbirliğinin önemine işaret etti.

Jung, batılı ulusların yüzyıllar boyunca dünyada güçlü bir etkisinin olduğunu ancak güç dinamiklerinde yapay zeka çağında değişikliler beklendiğini vurgulayarak, "Yapay zekada ilerleyenler gelecek yıllarda öne çıkacak." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" ve Türkiye Yüzyılı" söylemlerini hatırlatan Jung, Türkiye'nin bu tür hedeflerini gerçekleştirmesi için yapay zekada işbirliği yapması gerektiğini dile getirdi.

Jung, her ulusun yapay zekadan eşit ve hakkaniyetli şekilde yararlanabilmesi ve bu alanda etik değerlerin öncelenmesine, hesap verilebilirlik ve şeffaflığın önemine dikkati çekti.

"Zorluklara karşı proaktif olmamız lazım"

Freberg, yapay zekanın çeşitli zorlukları da beraberinde getirdiğini aktararak bu alanda birçok tarafı bir araya getirmenin gerekliliğini belirtti.

Niyetlere bakarak yapay zekada "tuzakların" nerelerde olduğunun tespit edilebileceğini kaydeden Freberg, "Yapay zekayı biz yarattık. Niyetlere bakarak bazı zorlukları ortadan kaldırabiliriz." ifadesini kullandı.

Freberg, işbirliği ve eğitimin söz konusu sahada kritik öneme sahip olduğuna işaret ederek "Zorluklara karşı proaktif olmamız lazım." dedi.

"Doğru bilgiyle kanunlar yapılmalı"

Yapay zeka hayatının büyük bir kısmını etkiler hale geldiğini söyleyen Mc Ternan ise insanların bilgiye erişim haklarına ve şeffaflığın göz önünde bulundurulması gerektiğini aktardı.

Mc Ternan, bu alana dair yasal düzenlemeler yapılırken araştırma yapılmasının altını çizerek "Doğru bilgiyle kanunlar yapılmalı." yorumunu yaptı.

Yapay zekada teyit mekanizmalarının da etkin şekilde kullanılmasının önemine değinen Mc Ternan, gücü ele geçirmenin değil insan haklarının korunması gerektiğini düşündüğünü aktardı.

"Yapay zekaya ne kadar öğretirseniz o kadar geliştirirsiniz"

Klaus da zirve nedeniyle İletişim Başkanlığına teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Yapay zekada insan haklarına odaklı ve topluma faydalı etik bir anlayış oluşturmak gereklidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekanın çok faydalı bir araç olduğunu, kullanım amacına bağlı olarak farklılık gösterebileceğini yorumunu yapan Klaus, "Yapay zekayı ne kadar öğretirseniz o kadar geliştirirsiniz." dedi.

Klaus, ayrıca, yapay zeka ile ilgili yapılacak düzenlemelerin içeriği uygulanış şekillerini çok önemli olduğuna dikkati çekti.

"İklim değişikliği gibi yapay zeka konusunda da birlikte çalışmalıyız"

Küçükşabanoğlu, yapay zekanın evrenin varoluşu ve hayatın başlangıcının ardından en büyük üçüncü gelişme olarak görüldüğünü dile getirdi.

İnsanlığın yapay zeka dönüşümüne hazır olmadığını ancak geç kalmadan hazır olunması gerektiğini vurgulayan Küçükşabanoğlu, bu alanda uluslararası işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Küçükşabanoğlu, yapay zeka alanındaki çalışmalara dikkati çekerek, "İklim değişikliği gibi yapay zeka konusunda da birlikte çalışmalıyız." dedi.

Yapay zekanın itibar zedeleyebileceği, manipülasyona açık olduğu ve krizlere yol açabileceği hatırlatmasında bulunan Küçükşabanoğlu, bu alanda farkındalıkların artırılması için eğitimin ve yapılacak çalışmaların önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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