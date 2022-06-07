Stranger Things rekora gidiyor: İşte Netflix'in en çok izlenenleri! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Stranger Things rekora gidiyor: İşte Netflix'in en çok izlenenleri!

Shiftdelete - Güncel
 - Güncelleme:
Stranger Things rekora gidiyor: İşte Netflix'in en çok izlenenleri!

Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri paylaşmaya devam ediyor. Şimdi de bu haftanın Top10 listesini yayınladı.

Netflix uzun bir süredir en çok izlenen dizi ve filmlerini paylaşıyor. Top10 listeleri şeklinde yapılan bu paylaşımlarda İngilizce veya yabancı başlığı altında o haftanın en uzun izlenme saatine ulaşan yapımlara yer veriliyor. İşte bu haftanın gözdeleri…

Netflix, bu haftanın en çok izlenen dizilerini açıkladı!

Geçtiğimiz hafta Netflix tarafından yayınlanan 16-22 Mayıs arası en çok izlenen yapımları sizlerle paylaştık. Şimdi ise 23-29 Mayıs tarihleri arasındaki güncel Top10 listesini izlenme saatleriyle birlikte paylaşıyoruz.

#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)
1Stranger Things: 4. sezon1286 milyon 790 bin2The Lincoln Lawyer: 1. sezon364 milyon 820 bin3Stranger Things: 1. sezon238 milyon 50 bin4Stranger Things: 3. sezon124 milyon 290 bin5Stranger Things: 2. sezon122 milyon 210 bin6Ozark: 4 .sezon1221 milyon 910 bin7The Boss Baby: Back in the Crib: 1. sezon219 milyon 890 bin8Love, Death & Robots: 3. sezon215 milyon 390 bin9Bridgerton: 2. sezon1011 milyon 340 bin10The Circle: 4 .sezon310 milyon 260 bin

Netflix'in "şifre paylaşanlara ekstra ücret" talebi başlamadan bitebilir!

Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 286 milyon 790 bin izlenme saatiyle Stranger Things'in yeni çıkan 4. sezonu yer alıyor. Fakat bir çok kişinin bu diye tekrar başladığını görüyoruz. Zira listenin 3. sırasında 38 milyon 50 bin izlenme saatiyle Stranger Things'in 1. sezonu bulunuyor.

Buna ek olarak 4. sırada 24 milyon 290 bin izlenme saatiyle Stranger Things'in 3. sezonu yer alırken, 5. sırada da 22 milyon 210 bin izlenme saatiyle yine Stranger Thing'in: 2. sezonu bulunuyor. Yani bu hafta tek başına 400 milyona yakın bir izlenme saatine ulaşarak son 6 ayın rekoruna doğru gidiyor.

Listenin 2. sırasında ise geçtiğimiz hafta 108 milyon 90 bin izlenme saatiyle zirvede yer alan, bu hafta da 64 milyon 820 bin izlenme saatiyle 3. kez Top10 sıralamasına girmeyi başaran The Lincoln Lawyer'ın 1. sezonu yer alıyor.

Devamında ise 21 milyon 910 bin izlenme saatiyle 12. kez listeye giren Ozark'ın 4 .sezonu, 19 milyon 890 bin izlenme saatiyle The Boss Baby: Back in the Crib'in 1. sezonu, 15 milyon 390 bin izlenme saatiyle Love, Death & Robots'un 3. sezonu, 11 milyon 340 bin izlenme saatiyle 10. kez listeye dahil olan Bridgerton'ın 2. sezonu ve 10 milyon 260 bin izlenme saatiyle The Circle'ın 4 .sezonu yer alıyor.

Netflix tarafından paylaşılan en çok izlenen yapımlar bu şekilde. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Shiftdelete / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.
title