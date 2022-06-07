Stranger Things, 37 yıl sonra Kate Bush'u zirveye taşıdı - Haberler

Stranger Things, 37 yıl sonra Kate Bush'u zirveye taşıdı
DailyMotion.com - Güncel
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Kate Bush'un 'Runnig Up That Hill' şarkısı yayınlandığı tarihten 37 yıl sonra müzik listelerinin zirvesinde yer aldı.
Kate Bush'un 'Runnig Up That Hill' şarkısı yayınlandığı tarihten 37 yıl sonra müzik listelerinin zirvesinde yer aldı. İngiltereli şarkıcının 1985'te dinleyicilere sunduğu single, Netflix'in popüler dizisi Stranger Things'in dördüncü sezonunda çaldı. Şarkı, geçtiğimiz günlerde iTunes'da ve Spotify'da ilk sıralarda yer aldı ve sosyal medyada gündem oldu.
DailyMotion.com / Güncel