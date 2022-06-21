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Stonehenge'de yaz gün dönümü

AA - Vudi Xhymshiti - Güncel
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İngiltere'deki Stonehenge Harebelerinde toplanan yüzlerce kişi, koronavirüs salgını sebebiyle iki yıl aradan sonra yaz gün dönümünü kutladı.

İngiltere'deki Stonehenge Harebelerinde toplanan yüzlerce kişi, koronavirüs salgını sebebiyle iki yıl aradan sonra yaz gün dönümünü kutladı. Yaz gün dönümü, Güneş'in gökte en tepede olduğu zamanı temsil ediyor. 21 Haziran yaz gün dönümünde Kuzey Kutbu'nda en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.

AA / Vudi Xhymshiti - Güncel

England Güneş Güncel Haberler

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