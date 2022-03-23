Stoltenberg: Ukrayna'yı desteklemek için her şeyi yapmaya kararlıyız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın yapılacak liderler zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, Ukrayna'nın kendini savunma hakkı olduğunu vurgulayarak, "Yarın müttefiklerin Ukrayna'ya ek destek için anlaşma sağlamasını bekliyorum. Ukrayna'yı desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız" dedi.

Basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ukrayna kendisini savunma hakkına sahiptir. Ukraynalıların bu temel hakkı korumalarına yardımcı oluyoruz. Müttefikler 2014'ten beri Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini eğitti ve yeteneklerini güçlendirdi. Bu eğitimi şimdi büyük bir cesaretle ön saflarda uygulamaya koyuyorlar. Son aylarda müttefikler askeri desteği artırdı. Tanksavar ve hava savunma sistemleri, insansız hava araçları, yakıt ve mühimmatın yanı sıra mali yardım sağlamak ve milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmaktayız. Yarın müttefiklerin Ukrayna'ya ek destek için anlaşma sağlamasını bekliyorum. Ukrayna'yı desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız" dedi.

Stoltenberg, toplam NATO muharebe grubu sayısının 8'e çıkarılacağını belirterek, "Yarınki zirvede yeni kararlar alacağız. Liderlerin, ittifakın doğu kısmındaki güçlerimizde büyük artışlarla NATO'nun duruşunu tüm alanlarda güçlendirmeyi kabul etmelerini bekliyorum. Karada, havada ve denizde. İlk adım, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da dört yeni NATO muharebe grubunun konuşlandırılmasıdır. Bu, Baltık ülkeleri ve Polonya'daki mevcut güçlerimizle birlikte, doğu kanadında sekiz çok uluslu NATO muharebe grubuna sahip olacağımız anlamına geliyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel