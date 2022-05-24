Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması... - Haberler

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Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması...

AA - Selen Temizer - Güncel
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Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması...

Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.

AA / Selen Temizer - Güncel

Türkiye, Terör, Güncel, Haberler

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