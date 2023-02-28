Stoltenberg savaş bitse de Rusya ile ilişkilerde normale dönüş olmayacağını açıkladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bu savaşın sona ermesinin, Rusya ile ilişkilerimizde normale dönüş anlamına gelmeyeceğini kabul etmeliyiz. Geri dönüş yok. Daha tehlikeli bir dünyada, artık savunmayı isteğe bağlı olarak ele alamayız. Bu bir gereklilik." dedi.

Stoltenberg, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de SAMAK Nordic Zirvesi adlı etkinliğin açılışında konuştu.

Ukrayna'ya desteği sürdürme çağrısı yapan Stoltenberg, "Rusya yeni saldırılar başlatıyor, daha fazla asker seferber ediyor ve daha fazla silah elde etmek için Kuzey Kore ve İran'a uzanıyor. Çin'in Rusya'ya ölümcül destek sağlamayı planlamış olabileceğinden de giderek daha fazla endişe duyuyoruz." diye konuştu.

"Bu yüzden Ukrayna'ya galip gelmesi için ihtiyaç duyduklarını vermeliyiz." diyen Stoltenberg, İskandinav ülkelerinin Ukrayna'ya sağladığı önemli desteği memnuniyetle karşıladığını, bunun fark yarattığını belirtti.

Jens Stoltenberg, NATO müttefiklerinin birlikte Ukrayna'ya 100 milyar avronun üzerinde para sağladığını ifade ederek, "Rusya ivmeyi yakalamadan önce kilit kapasitenin Ukrayna'ya ulaşabilmesi için eğitim ve ağır silah taahhütlerimizi şimdi acilen yerine getirmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteğin savaşın tırmanmasıyla ilgili riski artırdığı yönündeki eleştirilerin yersiz olduğunu aktaran Stoltenberg, "Ancak en büyük komşumuz başka bir ülkeyi işgal etmeye istekli olduğu sürece hiçbir risksiz seçenek yoktur." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'nın Yeni START anlaşmasını askıya alma kararına da değinerek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla son yıllarda Rusya, tüm silah kontrolü mimarisini ortadan kaldırarak kilit silah kontrolü anlaşmalarını ihlal etti. Bu savaşın sona ermesinin Rusya ile ilişkilerimizde normale dönüş olmayacağını kabul etmeliyiz. Geri dönüş yok. Daha tehlikeli bir dünyada, artık savunmayı isteğe bağlı olarak ele alamayız. Bu bir gereklilik."

"Bugün Avrupa'da olan yarın Asya'da olabilir"

Stoltenberg, Çin ile ilgili de bir yandan ekonomik ilişkilere devam edilmesi diğer yandan bağımlı hale gelmemeye özen gösterilmesi gerektiğine işaret ederek, "Ancak ekonomik çıkarlar, güvenlik çıkarlarımızdan daha ağır basamaz. Pekin'in Ukrayna'da olanları, yakından izlediğini biliyoruz. Yani bugün Avrupa'da olan yarın Asya'da olabilir. Güvenliğimiz bölgesel değil, küreseldir." şeklinde konuştu.