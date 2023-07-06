- Stoltenberg: "Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Kristersson ile bir görüşme yapacağım" "İsveç'in NATO üyeliğinin bir an önce kesinleşmesi, onaylanması konusunda hepimiz hemfikiriz" "(İsveç'teki provokatif eylemler) Bu provokasyonlardan çıkar sağlayanlar sadece NATO'yu...

- Stoltenberg: "Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Kristersson ile bir görüşme yapacağım"

" İsveç'in NATO üyeliğinin bir an önce kesinleşmesi, onaylanması konusunda hepimiz hemfikiriz"

"( İsveç'teki provokatif eylemler) Bu provokasyonlardan çıkar sağlayanlar sadece NATO'yu bölmek isteyenler"

BRÜKSEL - Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında NATO üyeliğine yönelik kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın 5. Toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İsveç'in NATO üyeliğinin bir an önce kesinleşmesi, onaylanması konusunda hepimiz hemfikiriz" ifadelerini kullanarak, "Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Kristersson ile bir görüşme yapacağım" dedi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında NATO üyeliğine yönelik kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın 5. Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenebrg, toplantının verimli geçtiğini ifade ederek, Finlandiya ve İsveç'in 1 yıl önce NATO'ya katılmak için davet edildiklerini hatırlattı.

Finlandiya ve İsveç'in, NATO üyeliği konusunda terörle mücadele, organize suçlar ve diğer ortak zorluklarla ilgili iş birliğini güçlendirmek için Daimi Ortak Mekanizma toplantıları da dahil olmak üzere Mutabakat Zaptı'nı uygulamaya koyduğunu belirten Stoltenberg, "Gelecek hafta yapılacak olan NATO Zirvesi'nde de her türlü terörizme ve tezahürüne karşı mücadele taahhüdünde bulunacağız" diye konuştu.

"İsveç anayasasını değiştirdi ve yeni terörle mücadele yasasını çıkardı"

Geçtiğimiz nisan ayında Finlandiya'nın resmen NATO üyesi olduğunu hatırlatan Stoltenberg, "Şimdi İsveç'in ittifaka katılma zamanı. İsveç'in üçlü memorandum kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirdiği konusunda nettim. İsveç anayasasını değiştirdi ve yeni terörle mücadele yasasını çıkardı. Türkiye'ye silah ihracatı üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı ve PKK'ya karşı da dahil olmak üzere terörle mücadelede iş birliğini hızlandırdı. Toplantıda hepimiz iyi bir ilerleme kaydedildiği konusunda mutabık kaldık" dedi.

"Bu provokasyonlardan çıkar sağlayanlar sadece NATO'yu bölmek isteyenler"

İsveç'in NATO'ya tam üyeliğinin tüm müttefiklerin güvenliğine katkı sağlayacağı konusunda herkesin hemfikir olduğunu aktaran Stoltenberg, "Hepimiz bu süreci bir an önce tamamlamak istiyoruz. İsveç'te Türkiye'ye ve NATO'ya karşı gösteriler yapıldığını gördük. İsveç'in NATO'ya katılmasını engellemek, terörle mücadele iş birliğini bozmak ve ittifakımızı zayıflatmak istiyorlar. Bu yüzden gözümüz açık olmalı. Bu provokasyonlardan çıkar sağlayanlar sadece NATO'yu bölmek isteyenler. İsveç'in üyeliğinde daha fazla gecikme yaşanması, PKK ve Putin tarafından memnuniyetle karşılanacaktır. İsveç'in üyeliği tüm ittifaka büyük askeri faydalar sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"İsveç'in üyeliği Karadeniz'den Baltık Denizi bölgesine kadar müttefiklere kesintisiz bir kalkan sağlayacak"

İsveç'in NATO'ya katılmasının tüm Arktik-İskandinav-Baltık bölgesinin savunmasını tek bir bölge olarak planlanmasına imkan sağlayacağını ifade eden Stoltenbeg, İsveç'in üyeliğinin Karadeniz'den Baltık Denizi bölgesine kadar müttefiklere kesintisiz bir kalkan sağlayacağını belirtti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Kristersson ile bir görüşme yapacağım"

İsveç'in NATO'ya üyeliğinin yakın zamanda gerçekleşeceğini teyit ettiklerini belirten Stoltenberg, "Pazartesi günü Vilnius'ta bu sürecin bir sonraki adımı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Kristersson ile bir görüşme yapacağım" dedi.

Vilnius'taki zirvede olumlu bir karar alınmasının kesinlikle mümkün olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "İsveç'in NATO üyeliğinin bir an önce kesinleşmesi, onaylanması konusunda hepimiz hemfikiriz" dedi.

Hafta sonu İsveç ve Türkiye arasındaki sorunları çözmek için çalışacaklarını aktaran Stoltenberg, İsveç'in önemli adımlar attığını fakat hala yapması gereken bazı şeylerin olduğunu ifade etti.

Finlandiya'nın kalıcı mekanizmanın bir parçası olması ve bugünkü toplantıya katılmasının önemli olduğunun altını çizen Stoltenberg, "Çünkü Madrid'deki anlaşma, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye ile terörle mücadelede kalıcı olarak çalışmaya devam etmesi yönündeydi. Finlandiya pazartesi günkü toplantıda bulunmayacak, çünkü pazartesi günü İsveç ile Türkiye arasında İsveç'in üyeliğinin onaylanmasıyla ilgili kalan sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin özel konuyu ele alacağız" diye konuştu.

Stoltenberg, Finlandiya'nın ardından İsveç'in de ittifaka katılımının modern tarihteki en hızlı katılım süreçlerinden biri olacağını aktardı.

Wagner ile ilgili gelen bir soruyu yanıtlayan Stoltenberg, "Wagner askerlerinin Belarus'a konuşlanması için hazırlık yapılıyor. Prigojin'in nerede olduğu konusunda detay vermek istemiyorum" dedi.

"Başka hiçbir müttefik Türkiye kadar terör saldırısına uğramadı"

İsveç'te mahkemenin terör örgütü PKK'yı finanse etmeye çalışan bir şahsı 4,5 yıl hapis cezasına çarptırarak sınır dışı edilmesi yönünde aldığı karara değinen Stoltenberg, "Başka hiçbir müttefik Türkiye kadar terör saldırısına uğramadı. PKK bir terör örgütüdür. İsveç mahkemelerinde terörle mücadele konusunda önemli kararlar aldı. NATO müttefikleri, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ciddiye alıyorlar" ifadelerini kullandı.