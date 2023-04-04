Stoltenberg: Nato, Ukrayna İçin Birkaç Yıl Sürecek Destek Programını Değerlendiriyor

KİEV, 4 Nisan (Xinhua) -- Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Ukrayna için birkaç yıl sürecek bir destek programını görüşeceğini söyledi.

KİEV, 4 Nisan (Xinhua) -- Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Ukrayna için birkaç yıl sürecek bir destek programını görüşeceğini söyledi.

Interfax-Ukrayna haber ajansının haberine göre Stoltenberg, Pazartesi günü yaptığı açıklamada programın 4-5 Nisan'da yapılacak NATO dışişleri bakanları toplantısının gündeminde olacağını belirtti.

Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Bakanların Ukrayna için birkaç yıl sürecek bir programın geliştirilmesi üzerinde çalışmaya başlamayı kabul etmelerini bekliyorum" dedi.

Stoltenberg, programın Ukrayna'ya destek sağlamanın yanı sıra, Ukrayna ile NATO arasındaki ilişkilerin uzun vadeli gelişimi açısından da önemli olduğunu söyledi.

Stoltenberg, toplantıda NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne verilen desteği güçlendirmenin ve NATO standartlarına geçişlerini sağlamanın yollarını da tartışacaklarını sözlerine ekledi.

4 Nisan'da NATO dışişleri bakanları zirvesi çerçevesinde Ukrayna-NATO Komisyonu toplantısı yapılacak.