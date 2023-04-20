Stoltenberg Kiev'de Zelenski ile görüştü

UKRAYNA, (DHA)- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

NATO'dan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve hükümeti ile görüşmek üzere başkent Kiev'e bir ziyaret gerçekleştirdiği ve ortak basın toplantısına katıldığı belirtildi. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, NATO müttefiklerinin yıllar içinde on binlerce Ukrayna askerine eğitim verdiğini ve işgalin başlamasından bu yana Ukrayna'ya 150 milyar eurodan fazla destek verdiğine dikkat çekti. Stoltenberg, 'Müttefikler artık daha fazla jet, tank ve zırhlı araç sağlıyor ve NATO'nun Ukrayna fonu acil destek sağlıyor. Bütün bunlar bugün savaş alanında gerçek bir fark yaratıyor. Ukrayna'nın hak ettiği yer Avrupa-Atlantik ailesidir. Ukrayna'nın hak ettiği yer NATO'dadır. ve zamanla, desteğimiz bunu mümkün kılmaya yardımcı olacaktır. Bu savaşın ne zaman biteceğini bilmiyoruz ama Rus saldırganlığının durdurulması gereken zehirli bir model olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Ukrayna silahlı kuvvetlerini güçlendirmeye devam etmeliyiz. ve Ukrayna'nın güvenliği için sağlam ve güçlü düzenlemelerin yürürlükte olduğundan emin olmalıyız' dedi.

Ayrıca Stoltenberg'in Bucha'yı ziyaret ettiği, Ukrayna için hayatını kaybedenlerin anma duvarına çelenk koyduğu ifade edildi.

İLK UKRAYNA ZİYARETİ

Zelenski ise resmi Telegram hesabından Stoltenberg'in ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, bunun savaşın başlangıcından beri Stoltenberg'in ilk Ukrayna ziyareti olduğunu belirterek, 'Biz bunu, ittifakın Ukrayna ile ilişkilerde iddialı kararların yer aldığı yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunun bir işareti olarak yorumluyoruz' dedi.