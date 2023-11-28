- Stoltenberg: "İsveç ve Türkiye'nin daha yakın çalışmasını memnuniyetle karşılıyorum" NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, PKK'nın yalnızca Türkiye değil İsveç ve NATO müttefikleri tarafından da terör örgütü olarak kabul edildiğini ifade ederek, "Bu nedenle, İsveç istihbarat servisi ile...

- Stoltenberg: "İsveç ve Türkiye'nin daha yakın çalışmasını memnuniyetle karşılıyorum"

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, PKK'nın yalnızca Türkiye değil İsveç ve NATO müttefikleri tarafından da terör örgütü olarak kabul edildiğini ifade ederek, "Bu nedenle, İsveç istihbarat servisi ile Türkiye istihbarat servisinin artık birlikte daha yakın çalışmasını, daha fazla bilgi paylaşmasını ve ayrıca Türkiye'nin meşru endişelerini ele almak üzere kalıcı bir mekanizma kurmuş olmasını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakanların 2 gün sürecek toplantılarda Orta Doğu'daki gelişmeler dahil acil güvenlik konularının ele alınacağını belirten Stoltenberg, "Gazze'deki çatışmalara verilen aranın uzatılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, Gazze'deki insanların ihtiyaç duyduğu yardımın sağlanmasına, daha fazla rehinenin serbest bırakılmasına ve daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına olanak sağladı" dedi.

Toplantılarda Ukrayna'daki durumun da görüşüleceğini kaydeden Stoltenberg, "Cephe hattında yoğun çatışmalar ve Ukrayna şehirlerine karşı dron saldırıları görüyoruz. Ukrayna şehirlerine yönelik daha fazla hava ve füze saldırılarına karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu durum NATO Müttefiklerinin Ukrayna'yı desteklemeye devam etmelerini daha da önemli hale getiriyor" şeklinde konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın yarın NATO-Ukrayna Konseyi'nin dışişleri bakanları düzeyindeki toplantısına katılacağını hatırlatan Stoltenberg, müttefiklerden toplantılarda Ukrayna'ya yönelik güçlü desteklerini yinelemelerini beklediğini söyledi. Dışişleri bakanlarının farklı konuları da ele alacağını belirten Stoltenberg, "Çin, Batı Balkanlar ve güney komşularımızdaki tehditler ve fırsatlar gibi konular ele alınacak" dedi.

"Türkiye'nin terörle mücadelede meşru güvenlik kaygıları var"

İsveç'in NATO üyelik sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Stoltenberg, "Bu toplantıyla İsveç'in NATO'ya tam katılımının sağlanmasını umuyordum. Bu olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belgeleri onaylanmak üzere TBMM'ye göndermesi iyi bir haber. Parlamentonun en kısa sürede görüşmeleri tamamlayıp sonuçlandırmasını bekliyorum. Çünkü İsveç'in tam üye olması hepimiz için, İsveç için, NATO için, Türkiye için iyi olacak. Ayrıca Türkiye'nin terörizm konusunda, gerçek bir terör tehdidiyle mücadelede, NATO müttefikleriyle daha yakın çalışma konusunda meşru güvenlik kaygıları olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Başka hiçbir müttefik Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmamıştır. Dolayısıyla bu sürecin bir parçası olarak terörle mücadelede yapılması gerekenleri hızlandırma konusunda mutabakata varmamızı memnuniyetle karşılıyorum. İsveç bunu gerçekleştirdi. PKK'yla, terör örgütleriyle mücadelede Türkiye'yle daha yakın çalışıyorlar. NATO çabalarını hızlandırdı. Bu nedenle Türkiye'nin de Vilnius'ta mutabık kaldığımız onayın tamamlanması ve terörle mücadelede birlikte daha yakın çalışılması konusunda mutabakata vardığımız hususları yerine getirmesini bekliyorum" diye konuştu.

"PKK, İsveç'te de terör örgütü olarak kabul ediliyor"

PKK'nın yalnızca Türkiye değil İsveç ve NATO müttefikleri tarafından da terör örgütü olarak kabul edildiğini ifade eden Stoltenberg, "Bu nedenle, İsveç istihbarat servisi ile Türkiye istihbarat servisinin artık birlikte daha yakın çalışmasını, daha fazla bilgi paylaşmasını ve ayrıca Türkiye'nin meşru endişelerini ele almak üzere kalıcı bir mekanizma kurmuş olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Ayrıca İsveç'in Türkiye'ye silah ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldırmasını da memnuniyetle karşılıyorum çünkü müttefiklerin birbirlerinden askeri teçhizat almaları gerektiğine güçlü bir şekilde inanıyorum" dedi.