Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya'nın Temmuz'da üye olmasını hedefliyorum

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Norveç'in Temmuz ayında İttifak'a üye olmasını hedeflediğini söyledi. Stoltenberg Türkiye ile İsveç ve Finlandiya'nın Mart ayı başında bir araya geleceklerini belirtti.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ile Finlandiya'nın İttifak'a üyeliği konusunda Türkiye ile görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi. Stoltenberg iki ülkenin Temmuz ayında yapılacak zirvede NATO'ya tam üye olmasını hedeflediğini belirtti.

Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin Mart ayında bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti. Stoltenberg bu toplantıda, "Türkiye'nin İsveç'in üyelik protokolünün onaylanması konusunda karşılaşılan güçlüklerin ele alınacağını" belirtti.

Erdoğan ile geçen hafta Ankara'da görüşen Stoltenberg, buluşmanın ardından daha iyimser bir görüntü çizmiş ve "İlerleme kaydettiğimizi görüyorum" demişti.

Litvanya'da 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesine işaret eden Stoltenberg, hem Finlandiya'nın hem de İsveç'in o zirvede İttifak'a tam üye olmasını hedeflediğini belirtti.

"NATO'nun tepki göstermemesi düşünülemez"

Stoltenberg NATO üyelilk sürecinden bağımsız olarak iki kuzey ülkesinin İttifak'a başvuru yapmadan önceki döneme göre daha güvenli olduğunu belirtti. "Üyelik sürecinin bir parçası olarak, aralarında ABD de olmak üzere, çeşitli NATO müttefikleri ikili güvenlik güvencelerinde bulundular" diyen Stoltenberg "O bakımdan Finlandiya ve İsveç'in Rusya'dan askeri tehditler alması ve NATO'nun buna tepki göstermemesi düşünülemez" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının ülkesine bir tehdit oluşturmayacağını ancak iki ülkede askeri altyapının güçlendirilmesi halinde Moskova'nın buna tepki vereceğini ifade etmişti. Rusya bir yıl önce Ukrayna'da başlattığı "özel askeri operasyonunu" NATO'nun doğuya genişlemesiyle gerekçelendiriyor.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını terk ederek Mayıs ayında NATO üyeliği için başvurmuş, ancak Türkiye'nin veto tehdidiyle karşılaşmıştı. Türkiye, özellikle İsveç'in terörle mücadelede yeterince iş birliği yapmadığını savunuyor.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında geçen yıl Haziran ayında Madrid'de düzenlenen NATO zirvesi çerçevesinde bir üçlü mutabakat metnine imza atılmış, iki ülke Türkiye'nin taleplerini yerine getirme taahhüdünde bulunmuştu. Ancak İsveç'in başkenti Stockholm'de aşırı sağcı bir politikacının Türk Büyükelçiliği yakınında Kur'an yakma eylemi düzenlemesine İsveç makamlarınca izin verilmesi gerginliği artırmış ve Türkiye görüşmeleri askıya almıştı.

Reuters / EC,ET