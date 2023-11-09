BM: Gazze'ye insani yardımların tek bir kapıdan ulaştırılması yeterli olmayacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye insani yardımların tek bir kapıdan ulaştırılmasının yeterli olmayacağını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye insani yardımların tek bir kapıdan ulaştırılmasının yeterli olmayacağını dile getirdi.

Griffiths, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle Paris'te düzenlenen " Gazze'deki Siviller için Uluslararası İnsani Konferans"ta konuştu.

Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka uyması ve insan onuruna saygı duyması gerektiğini belirten Griffiths, sivillerin korunması çağrısını yineledi.

Griffiths, Gazze'de "güvenli bölge" olarak belirtilen alanlarda dahi sivillerin güvende olmadığını ve bu konuda endişe duyduklarını belirtti.

Gazze'ye su ve gıda gibi yardımların ulaştırılmasının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Griffiths, bölgedeki insanların ihtiyaçlarının giderek artacağını, bu nedenle yardımların tek bir kapıdan ulaştırılmasının yeterli olmayacağına dikkati çekti.

İsrail bombardımanı nedeniyle büyük yıkımın yaşandığı Gazze'ye insani yardımlar Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan sağlanıyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 173 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.