Stoltenberg: Finlandiya ve İsveç 'davetli' statüsüne sahip olacak ve tartışmalarımıza katılacak

BELÇİKA, (DHA)- NATO Büyükelçileri, Finlandiya ve İsveç için Katılım Protokollerini bugün Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin huzurunda NATO Karargahında imzaladı. İmza törenin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanları Linde ve Haavisto ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, 'Finlandiya ve İsveç 'davetli' statüsüne sahip olacak ve tartışmalarımıza katılacak' dedi.

NATO yetkilileri ile Finlandiya ve İsveç'ten temsilcilerin arasında gerçekleştirilen dünkü üyelik müzakerelerinin ardından NATO üyesi 30 ülkenin temsilcileri, İsveç ve Finlandiya'nın Katılım Protokollerini imzalamak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında toplandı.

NATO'dan konuya dair yapılan yazılı açıklamada, 'NATO Büyükelçileri Finlandiya ve İsveç için Katılım Protokollerini 5 Temmuz 2022 Salı günü Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin huzurunda NATO Karargahında imzaladılar. Geçen hafta Madrid Zirvesi'nde müttefik liderler, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mutabakat anlaşmasının ardından Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya katılmaya davet etmeyi kabul ettiler. Bugün, onay sürecinin başladığını gösteren Katılım Protokolleri imzalandı' denildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, imza töreninin açılış konuşmasında 'NATO'nun kapısı, ortak güvenliğimize katkıda bulunmaya hazır ve istekli olan Avrupa demokrasilerine açık. On yıllardır en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıyayken, masanın etrafındaki 32 ülke ile daha da güçlü olacağız ve insanlarımız daha da güvende olacak' dedi.

'FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN KATILIM PROTOKOLLERİ AZ ÖNCE İMZALANDI'

İmza törenin ardından Stoltenberg, Linde ve Haavisto ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Stoltenberg, 'NATO Büyükelçileri Finlandiya ve İsveç'in Katılım Protokollerini az önce imzaladılar. Bu Finlandiya için, İsveç için, NATO ve Avrupa Atlantik güvenliği için tarihi bir gün. Finlandiya ve İsveç ittifakımıza güçlü ve önemli katkılarda bulunacaklardır' dedi.

'DAVETLİ STATÜSÜNE SAHİP OLACAKLAR'

Aynı değerleri paylaştıklarını ve Baltık Denizi ve ötesine aynı zorluklarla karşılaştıklarını ifade eden Stoltenberg, 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa'da barışı paramparça etti, bu nedenle tarihimizin bu tehlikeli anında hepimizin bir arada durması önemlidir. Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurusunu kabul etmekte bu kadar hızlı hareket ettikleri için tüm müttefikleri takdir ediyorum. Yapıcı yaklaşımları için Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya teşekkür etmek istiyorum. Madrid Zirvesinde imzaladıkları üçlü anlaşma bugünü mümkün kıldı. Bundan böyle Finlandiya ve İsveç 'davetli' statüsüne sahip olacak ve tartışmalarımıza katılacak' şeklinde konuştu.

DÜN ÜYELİK MÜZAKERELERİ TAMAMLANMIŞTI

Dün NATO'dan yapılan açıklamada Finlandiya ve İsveç'in üyelik müzakerelerini tamamladığı belirtilerek, 'NATO liderlerinin geçen hafta Madrid'deki Zirve'de kararlaştırdıkları üzere, Finlandiya ve İsveç 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü Brüksel'deki NATO Karargahında üyelik müzakerelerini tamamladılar. Her iki ülke de NATO üyeliğinin siyasi, yasal ve askeri yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirme isteğini ve kabiliyetini resmen teyit etti' ifadelerine yer verilmiş ve imzalanan Katılım Protokollerinin daha sonra ulusal prosedürlerine göre onaylanmak üzere tüm NATO ülkelerine gönderileceği belirtilmişti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel