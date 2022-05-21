Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama Açıklaması - Haberler

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in adaylık başvurusunu görüştüğünü belirterek, tüm müttefiklerin güvenlik endişelerinin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medyada açıklama yaptı.

Türkiye'nin değerli bir müttefik olduğunu yineleyen Stoltenberg, Erdoğan ile NATO'nun açık kapı politikasını ve Finlandiya ile İsveç'in üyelik başvurularını ele aldıklarını bildirdi.

Stoltenberg, "Tüm müttefiklerin güvenlik endişelerinin dikkate alınması gerektiği ve bir çözüm bulunması için görüşmelerin sürmesi konusunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.