Stoltenberg'den Ankara'ya İsveç baskısı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç'in ittifak üyeliğini henüz onaylamayan Ankara'ya tepki gösterdi. Genel Sekreter, Ankara'ya "Mümkün olan en kısa zamanda onayla" çağrısı yaptı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya katılımını henüz onaylamayan Türkiye üzerindeki baskıyı arttırdı. Stoltenberg Pazartesi günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, Türkiye ve Macaristan'a katılım protokolünü "mümkün olan en kısa sürede" onaylamaları çağrısında bulundu.

İsveç'in Türkiye'ye verdiği tüm taahhütleri yerine getirdiğini vurgulayan NATO Genel Sekreteri, "Artık katılım sürecini tamamlamak Türkiye'ye kalmıştır" dedi.

NATO üyesi 29 ülke İsveç'in ittifaka katılımını onaylarken Türkiye ve Macaristan'dan şu ana kadar onay çıkmadı.

Temmuz ayında Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesinde Stoltenberg, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İsveç'in üyeliği konusunda güvence almış; İsveç de Ankara'ya bunun karşılığında, "terörizme" karşı daha güçlü bir mücadele sözü vermişti.

TBMM Dışişleri Komisyonu toplantıyı erteledi

Erdoğan, geçen Ekim ayında İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk etti. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifini ele alan TBMM Dışişleri Komisyonu ise "Müzakerelerin yeterince olgunlaşmaması" gerekçesiyle toplantıyı erteledi.

İsveç ile Finlandiya Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından geçen yıl Mayıs ayında NATO üyeliği için başvurmuştu. Finlandiya Nisan ayında ittifaka kabul edildi. Ancak İsveç'in üyeliği Türkiye ve Macaristan'ın onayına takıldı.

Türkiye tereddütlerine gerekçe olarak İsveç makamlarının PKK mensuplarına yönelik yeterince etkili olmamasını gösteriyor.

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Salı günü iki günlük bir toplantı için Brüksel'de bir araya gelecek. NATO bu tarihe kadar İsveç'in üyeliğe kabulünün tamamlanmış olmasını planlıyordu.

AFP / TY,ET

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