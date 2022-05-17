STOCKHOLM - İsveç Başbakanı Andersson, Türkiye ile iş birliğini artırmak istediklerini söyledi - Haberler

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO içinde Türkiye ile iş birliğini artırmayı istediğini belirterek ülkesinin NATO ve Avrupa Birliği (AB) gibi terörün her türlüsüne karşı mücadelede yer aldığını söyledi.

Andersson, resmi temaslarda bulunmak üzere İsveç'in başkenti Stockholm'e gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüştü. İki lider daha sonra basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile NATO için müzakere yapmayı önemsediklerini ifade eden Andersson, " İsveç'in NATO içinde Türkiye ile iş birliğini artırmasını istiyoruz. İsveç, NATO ve AB gibi terörün her türlüsüne karşı mücadelenin arkasında duruyor. Mevcut soru işaretlerini tartışmaya ve çözmeye Türkiye ile diyalog için hazırız." dedi.

Türkiye'yi ziyaret etmeye de hazır olduklarını dile getiren Andersson, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için çarşamba günü ortak başvuruda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmasına şaşırdığını belirterek Ankara ile müzakerelere hazır olduklarını vurguladı.

AA / Güncel