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Stockholm'de Rus Büyükelçiliğine Araçla Saldırı

Stockholm'de Rus Büyükelçiliğine Araçla Saldırı
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İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kişi, Rus Büyükelçiliği'nin demir kapısına aracıyla çarparak girmeye çalıştı. 45 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı ve olayın nedeni araştırılıyor.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kişinin Rus Büyükelçiliğine aracıyla saldırı düzenlediği bildirildi.

Stockholm Polisi tarafından yapılan açıklamada, 45 yaşındaki saldırganın Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinin demir kapısına aracı ile çarparak girmeye çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin gözaltına alındığı kaydedilirken, saldırının amacının araştırıldığı belirtildi.

Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, "İsveç'te yaşayan bir Ukrayna vatandaşı 28 Ocak sabah saatlerinde Rusya Büyükelçiliğinin kapısını aracıyla geçmeye çalıştı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
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