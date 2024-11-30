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Stockholm'de İsrail Saldırılarına Karşı Protesto

Stockholm'de İsrail Saldırılarına Karşı Protesto
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İsveç'in Stockholm kentinde yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarını protesto etti. Göstericiler, Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyarak, Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan protestocular, "Özgür Filistin", "Özgür Gazze" ve "Soykırımı Durdurun" sloganları atarak, Gazze'de acil ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.

Eylemciler, İsrail'in saldırılarına destek verdiği için İsveç hükümeti ve ABD yönetimini de kınadı.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Eva Myrdal, AA muhabirine, Gazze özgürleşene kadar onlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Myrdal, İsrail'in işgalci bir devlet olduğunu ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiliz sömürgeci gücü tarafından kurulduğunu ifade etti.

İsrail'in sömürgeci bir devlet olduğu vurgulayan Myrdal, "BM Şartı'na göre ırkçı ve etnik temizlik yapan İsrail'i, bir devlet olarak kabul edemeyiz." dedi.

Myrdal, Filistin'de uzun süredir soykırım ve etnik temizlik yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İsveç halkı olarak sokaklarda olmamız çok önemli çünkü bizim politikacılarımız çok sessizler ve İsrail'e bunları yapmasına imkan tanıyan ABD ile aynı çizgideler. Ne yazık ki şimdi NATO'da da onların çizgisine geldik ve ABD ile savunma işbirliği anlaşması imzaladık. Bu sayede İsveç'in 17 askeri üssünde münhasır kontrole sahipler. Elbette bu durumu değiştirmeye çalışacağız ama şimdilik ABD ve İsrail'in emperyalist gündemine bağlıyız. Buna, kurallara bağlı düzen diyorlar. Buna göre ABD'nin desteklediği her savaş kurallara uygundur. Ben BM'nin saldırmazlık ilkesini, savaş yerine müzakere yapılmasını destekliyorum."

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
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