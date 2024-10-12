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Stockholm'de İsrail Saldırılarına Karşı Protesto

Stockholm'de İsrail Saldırılarına Karşı Protesto
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İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek için toplandı ve ateşkes çağrısı yaptı. Göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüyerek, 'Katil İsrail' sloganları attı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısı yaptı.

Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüdü.

Gösteriye katılan yüzlerce kişi, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Katil İsrail Lübnan'dan defol" ve "Acil ve şartsız ateşkes" sloganları attı.

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan protestocular, Gazze'deki soykırımın ve son günlerde Lübnan'da artan İsrail saldırılarının durdurulmasını istedi.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Kajsa Ekis Ekman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tanık olduklarımız sadece bir soykırım değil, tüm Batı demokrasilerinin katıldığı bir soykırım. Yani bunu sadece İsrail yapmıyor. ABD, silahların yüzde 60'ını, Almanya ise yüzde 30'unu (İsrail'e) gönderiyor." dedi.

Ekman, "Bunlar da yetmiyormuş gibi birçok Avrupa ülkesi Gazze'ye gıda ulaşımı sağlayan kurumların faaliyetlerine engel oldu. İnsanları açlıkla sınıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel

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