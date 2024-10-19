Stockholm'de İsrail'in Saldırıları Protesto Edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları protesto edildi.

Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüyerek, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, "Ellerini Lübnan'dan çek, ellerini Orta Doğu'dan çek" ve "Özgür Filistin", "Katil Netanyahu" sloganları attı.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Jonas Serneholt, AA muhabirine görme engelli olduğunu belirterek, "Doğuştan görme engelliyim ama bir şey çok önemli: Gözlerim görmüyor olabilir ama İsrail'deki siyonistler tarafından Filistin halkına yapılan soykırıma kör değilim." dedi.

Serneholt, her cumartesi eşi ile birlikte İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma karşı, Filistin halkının barış ve özgürlüğe kavuşması için gösteriye katıldığını söyledi.

Bir başka İsveçli ve aktivist Rebecca Hybbinette'de Filistinlilerin trajedisini ilk öğrendiğinde oldukça genç olduğunu belirterek, "1962 yılında Filistin davasına farklı şekillerde aktif oldum. Adaletin tesisini bekliyorsunuz, Filistinlilerin direnme hakkını yok sayamazsınız. Baskı altındaki halklar direnmek zorunda, normal olan bu." dedi.