Üye Girişi
Haberler

Stockholm'de İsrail'in Saldırıları Protesto Edildi

Stockholm'de İsrail'in Saldırıları Protesto Edildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Gazze ve Lübnan'daki İsrail saldırılarına karşı büyük bir protesto düzenlendi. Göstericiler, İsrail'in eylemlerini kınayarak Filistin ve Lübnan bayrakları taşıdı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları protesto edildi.

Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüyerek, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, "Ellerini Lübnan'dan çek, ellerini Orta Doğu'dan çek" ve "Özgür Filistin", "Katil Netanyahu" sloganları attı.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Jonas Serneholt, AA muhabirine görme engelli olduğunu belirterek, "Doğuştan görme engelliyim ama bir şey çok önemli: Gözlerim görmüyor olabilir ama İsrail'deki siyonistler tarafından Filistin halkına yapılan soykırıma kör değilim." dedi.

Serneholt, her cumartesi eşi ile birlikte İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma karşı, Filistin halkının barış ve özgürlüğe kavuşması için gösteriye katıldığını söyledi.

Bir başka İsveçli ve aktivist Rebecca Hybbinette'de Filistinlilerin trajedisini ilk öğrendiğinde oldukça genç olduğunu belirterek, "1962 yılında Filistin davasına farklı şekillerde aktif oldum. Adaletin tesisini bekliyorsunuz, Filistinlilerin direnme hakkını yok sayamazsınız. Baskı altındaki halklar direnmek zorunda, normal olan bu." dedi.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel

Uluslararası İlişkiler Stockholm Orta Doğu Filistin Politika Lübnan İsrail Güncel Dünya Gazze İsveç

Ortak basında toplantısında Almanya Başkanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Almanya Başkanı'nı kameralar önünde böyle azarladı

 Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

 Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

Savcı, çeteye böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ekim Cumartesi günü maçlar hangi kanalda izlenir? Bein Sports S Sport, TV8, Exxen izleme linki var mı? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı kim? KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Dilan Polat- Sıla Doğu video izle! Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüştü mü? TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Canlı, şifresiz, HD izleme linki Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti! Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti! Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.