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Stockholm'de İsrail'in Saldırıları Protesto Edildi

Stockholm'de İsrail'in Saldırıları Protesto Edildi
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İsveç'in başkenti Stockholm'de, protestocular İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını kınamak için toplandı. Gösteride 'Katil İsrail' sloganları atıldı ve İsveç hükümetinin bu duruma karşı durması gerektiği vurgulandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi.

Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Dışişleri Bakanlığına doğru yürüyüşe geçti.

Göstericiler, "Katil İsrail Filistin'den defol" ve "Katil İsrail Lübnan'dan defol" sloganları attı.

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan protestocular, Gazze'deki "soykırımın" ve son günlerde Lübnan'da artan İsrail saldırılarının durdurulmasını istedi.

İsveçli aktivist Benjamin Robol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in soykırımını kınamak için gösteri yaptıklarını ifade etti.

Robol, "Bir yıldır devam eden korkunç soykırım için bir kez daha buradayız. Orta Doğu ve tüm dünyada barışı sağlamak için sistemin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun savaşı giderek büyüyor ve tüm bunlar emperyalizm yüzünden oluyor. Bu nedenle sistemin temelinden mücadele etmeliyiz." dedi.

Netanyahu'nun iktidarda kalmak için savaşı sürdürdüğünü belirten Robol, "Netanyahu, İran'ı provoke etmeye çalışıyor ve bence tek istediği ABD'yi savaşa dahil etmek." diye konuştu.

İsveç Sol Parti Milletvekili Nadja Awad da İsveç hükümetinin İsrail'in Filistin ve Lübnan'da yaptıklarına karşı durması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel

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