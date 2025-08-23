Stockholm'de İsrail'in Gazze İşgaline Karşı Protesto

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal planını protesto etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki işgal planını durdurmasını ve insani yardım koridorunu açmasını istedi.

Eylemciler, İsveç hükümetinin İsrail'in Gazze'deki saldırı ve işgaline karşı yeterince tepki göstermediğini belirtti.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, "Filistin'e özgürlük" ve "Netanyahu planına hayır" sloganları attı.

Eylemciler, İsveç Dışişleri Bakanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Eyleme katılan Azerbaycan asıllı İsveçli aktivist Aydın Amir Hashimi, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in, Gazze'de yaptığı soykırımın hesabını bir gün mutlaka vereceğini söyledi.

Hashimi, İsrail'in İsveç'teki siyasetçiler üzerinde çok etkili olduğunu belirterek, "Buna bir şekilde son verilmesi gerekiyor. Zira, İsrail, Filistin'de soykırım yapıyor, savaş suçu işliyor, etnik temizlik yapıyor ve bunu gizlemiyor. Siyasetçilerimiz bu duruma karşı boş laflar söylemekten başka bir şey yapmıyor. Gelecek nesillere bu soykırımı nasıl izah edeceksiniz? Gelecek nesiller bunu unutmayacak bugünkü soykırımdan mesul olanlar elbette gelecekte hesap verecek." dedi.