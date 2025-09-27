Stockholm'de İsrail'in Gazze İşgali Protesto Edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal planı protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki işgal planını durdurmasını ve insani yardım koridorunu açmasını istedi.

Gösteriye katılan yüzlerce kişi, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil İsrail, Gazze'den defol" ve "Acil ve şartsız ateşkes" sloganları attı.

İsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukların sembolik olarak kefenlenmiş naaşını taşıyan protestocular, Gazze'deki soykırımın durdurulmasını istedi.

Gösteriye katılan Uppsala Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mattias Gardell, AA muhabirine, "Gösteriye destek veriyorum, çünkü güç sahiplerimizin sorumluluklarını yerine getirmelerinin ve Gazze'deki süregelen soykırımı durdurmak için askeri, ekonomik ve politik olarak ellerinden geleni yapmalarının önemini vurgulamak istiyorum." dedi.

Amerika'da bulunan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, katıldığı Filistin'e destek eyleminde İsrail ve ABD yetkililerini sert biçimde eleştirdiği için Petro'nun ABD vizesinin iptal edilmesi için girişimde bulunulduğunu aktaran Gardell, "ABD yönetimi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tutuklamaktan kaçındığı bir zamanda, Petro'nun vizesini iptal etme girişimini not ettik ve unutmayacağız." diye konuştu.

Gardell, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) konuşması sırasında birçok ülke delegesinin salonu terk ettiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dün BM'de toplanan birçok ülkenin delegelerinin Netanyahu konuşma yapacağı zaman protesto ederek ayrıldığını gördük. Bunu yapmamalıydılar. Aksine, öne çıkıp onu tutuklamaları gerekirdi. O tutuklanmalı ve savaş suçlarından dolayı soruşturulmak üzere Lahey'e götürülmelidir. Zira, Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından, süregelen soykırımda açlığı bir silah olarak kullanmak dahil olmak üzere, uluslararası düzeyde aranmaktadır."