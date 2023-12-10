Stockholm'de Filistin İçin Gösteri: İsrail Büyükelçiliğine Yürüdüler

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin ile dayanışma için düzenlenen gösteride protestocular, İsrail Büyükelçiliğine yürüdü. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etti ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin ile dayanışma için düzenlenen gösteride protestocular, İsrail Büyükelçiliğine yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen Filistin yanlısı onlarca gösterici, akşam saatlerinde Stockholm'deki Odenplan bölgesinde bir araya geldi.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsrail Büyükelçiliği önüne kadar yürüdü.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin", "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.

İsveç ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren göstericiler, iki ülkenin, İsrail'in işlediği savaş suçlarına suç ortaklığı yaptığını savundu.