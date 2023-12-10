Üye Girişi
Haberler

Stockholm'de Filistin İçin Gösteri: İsrail Büyükelçiliğine Yürüdüler

Son Güncelleme:
Abone Ol

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin ile dayanışma için düzenlenen gösteride protestocular, İsrail Büyükelçiliğine yürüdü. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etti ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin ile dayanışma için düzenlenen gösteride protestocular, İsrail Büyükelçiliğine yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen Filistin yanlısı onlarca gösterici, akşam saatlerinde Stockholm'deki Odenplan bölgesinde bir araya geldi.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsrail Büyükelçiliği önüne kadar yürüdü.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin", "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.

İsveç ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren göstericiler, iki ülkenin, İsrail'in işlediği savaş suçlarına suç ortaklığı yaptığını savundu.

Kaynak: AA / Güncel

Stockholm Filistin İsrail Gazze İnsan Hakları Dış Politika Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Onur Şan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, Urfalı mı, nasıl ünlü oldu? Onur Şan hayat hikayesi ve biyografisi! BUGÜN (11 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 11 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 11 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI KİMLER? Survivor 2024 kadrosunda kimler var, oyuncuları belli oldu mu, Turabi var mı? Asgari Ücrette zam pazarlığı başlıyor! Asgari Ücret 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MUĞLA || Yarın Muğla'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MERSİN || Yarın Mersin'de okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 ANTALYA || Yarın Antalya'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL || Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER || Son Dakika DEPREMLER listesi 10 Aralık! GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title