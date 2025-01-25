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Stockholm'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Stockholm'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi
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İsveç'in başkenti Stockholm'de bir grup, Gazze'deki soykırım suçlamalarıyla ilgili olarak İsrailli yetkililerin yargılanmasını talep etti. Göstericiler, 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı ve protestoda çeşitli pankartlar taşındı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'e destek gösterisi düzenleyen yüzlerce kişi, Gazze'de işledikleri soykırım nedeniyle İsrailli yetkililerin yargılanmasını istedi.

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde bir araya gelen yüzlerce kişi, Gazze'de işlediği soykırım nedeniyle başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant olmak üzere İsrailli siyasetçilerin yargılanmasını talep etti.

Protestoda "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "İsrail'e soykırım ambargosu uygulansın" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşındı.

" Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Gösteriye katılan İsveçli Hokan Larsson, AA muhabirine, Filistin soykırımını gerçekleştirenlerin ciddiye alınması ve cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Özellikle Netanyahu ve Gallant'ın cezalanması gerektiğini belirten Larsson, soykırım suçu işleyenlerin adalet önüne çıkarılmasını ve cezalandırılmasını istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
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