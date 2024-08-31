Üye Girişi
Haberler

Stockholm'de Filistin'e Destek Gösterisi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan yüzlerce kişi, Stockholm Belediyesine yürüdü. Göstericiler, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını sonlandırmasını istedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan yüzlerce kişi, Stockholm Belediyesine yürüdü.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla başkentteki Odenplan bölgesinde bir araya gelen göstericiler, İsrail'in Gazze'de işlediği "savaş suçlarını" sonlandırmasını istedi.

Göstericiler, " Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

" Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot" sloganları atan yüzlerce gösterici, daha sonra Stockholm Belediyesine yürüdü.

ABD ve İsveç'in İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren protestocular, iki ülkenin İsrail'in işlediği "savaş suçlarına" ortak olduğunu savundu.

"Filistin halkına devam eden desteğimizi göstermek için bu gösteriye katıldım"

İsveçli aktivist Nills Rastander, AA muhabirine, Filistin halkıyla dayanışma için gösteriye katıldığını söyledi.

"Stockholm'de yaşıyorum. Gazze ve şu anda Batı Şeria'da saldırı altındakiler başta olmak üzere Filistin halkına devam eden desteğimizi göstermek için bu gösteriye katıldım." diyen Rastander, İsveç'te birçok kişinin, yaklaşık bir yıldır "Filistinlilerin devlet kurma ve işgale karşı kendilerini savunma hakkını" desteklediğini göstermek için her hafta sokaklara çıktığını söyledi.

Aktivist Carin Morin de "İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik devam eden soykırımını ve 1948'den beri süren işgalini protesto etmek için neredeyse her hafta sonu gösteri yapıyoruz. Gazze'deki durumu ve neredeyse hiçbir şey yapmayan İsveç hükümetini protesto ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Stockholm Filistin İsrail Dünya Gazze İsveç Dünya Güncel Haberler

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Amcadan sonra anne de gözaltına alındı

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Amcadan sonra anne de gözaltına alındı

 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler

Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler

 Naci Görür, 3 ili açık açık uyardı: Eli kulağında, en az 7.4 şiddetinde deprem olacak

Naci Görür, 3 ili açık açık uyardı: Eli kulağında, en az 7.4 şiddetinde deprem olacak
Devlet hastanesi 'Yapacak bir şey yok' dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti

Devlet hastanesi "Yapacak bir şey yok" dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü! 2024-25 Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? 1-2 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 1-2 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? KOSKİ Konya su kesintisi! Karatay, Ereğli, Meram 1-2 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Karabağlar, Bornova, Foça 1-2 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! Gaziosmanpaşa, Adalar, Pendik su kesintisi listesi! 1-2 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 1-2 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Seyhan, Çukurova, İmamoğlu 1-2 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! İnegöl, Osmangazi, Yıldırım 1-2 Eylül Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Karkamış, İslahiye 1-2 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! Akyurt, Beypazarı, Çankaya 1-2 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title