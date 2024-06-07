Stockholm'de Filistin'e Destek Eylemi: Polis Köpeklerle Müdahale Ederek 20 Öğrenciyi Gözaltına Aldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de polis, Filistin'e destek eylemi yapan Stockholm Kraliyet Enstitüsü (KTH) öğrencilerine köpeklerle müdahale ederek 20 öğrenciyi gözaltına aldı.

Stockholm Kraliyet Enstitüsü (KTH) öğrencileri, 15 gün önce başlattıkları Filistin'e destek gösterilerine devam ediyor.

Okul yönetiminden İsrail ile ilişkilerin kesilmesini talep eden öğrenciler, aynı zamanda İsrail'i de protesto etmeyi sürdürüyor.

Polis, KTH kampüsünde toplanan Filistin destekçisi öğrencilere köpeklerle müdahale etti ve 20 kişiyi gözaltına aldı.

Daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan aktivist ve öğrenciler, KTH'ya doğru yürüdü.

KTH yönetiminin İsrail'in soykırım yaptığını kabul etmediğini ve İsrail'deki üniversitelerle ilişkilerini sürdürdüğünü belirten göstericiler, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un eline Filistinli çocukların kanının bulaştığını ve İsrail'i desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

"Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail" ve "İsrail'e boykot" sloganları atan göstericiler, polisin öğrencilere sert müdahale etmesini de protesto etti.

Öğrenciler, KTH kampüsünde kurulan yaklaşık 20 çadırda nöbet tutmaya devam ediyor. Öğrenciler, KTH yönetiminin, İsrail'deki üniversitelerle ilişkiyi kesene kadar çadır da kalmaya devam edeceklerini açıkladı.