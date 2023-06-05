Stockholm'de Eski Model ve Antika Araba Sergisinden Renkli Görüntüler
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STOCKHOLM, 5 Haziran (Xinhua) -- İsveç'in başkenti Stockholm'un merkezindeki Djurgarden kraliyet parkında düzenlenen ve binlerce kişinin ilgisini çeken bir geçit töreninde eski model ve antika arabalar sergilendi.
STOCKHOLM, 5 Haziran (Xinhua) -- İsveç'in başkenti Stockholm'un merkezindeki Djurgarden kraliyet parkında düzenlenen ve binlerce kişinin ilgisini çeken bir geçit töreninde eski model ve antika arabalar sergilendi.
Kaynak: Xinhua / Güncel