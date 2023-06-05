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Stockholm'de Eski Model ve Antika Araba Sergisinden Renkli Görüntüler

Stockholm'de Eski Model ve Antika Araba Sergisinden Renkli Görüntüler

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STOCKHOLM, 5 Haziran (Xinhua) -- İsveç'in başkenti Stockholm'un merkezindeki Djurgarden kraliyet parkında düzenlenen ve binlerce kişinin ilgisini çeken bir geçit töreninde eski model ve antika arabalar sergilendi.

Stockholm'de Eski Model ve Antika Araba Sergisinden Renkli Görüntülerİsveç'in başkenti Stockholm'un merkezindeki Djurgarden kraliyet parkında düzenlenen bir geçit töreninde eski model ve antika arabalar görülüyor, 4 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wei Xuechao/Xinhua)

STOCKHOLM, 5 Haziran (Xinhua) -- İsveç'in başkenti Stockholm'un merkezindeki Djurgarden kraliyet parkında düzenlenen ve binlerce kişinin ilgisini çeken bir geçit töreninde eski model ve antika arabalar sergilendi.

Stockholm'de Eski Model ve Antika Araba Sergisinden Renkli Görüntülerİsveç'in başkenti Stockholm'un merkezindeki Djurgarden kraliyet parkında düzenlenen eski model ve antika arabalar sergisindeki araçlar görülüyor, 4 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wei Xuechao/Xinhua)

Stockholm'de Eski Model ve Antika Araba Sergisinden Renkli Görüntülerİsveç'in başkenti Stockholm'un merkezindeki Djurgarden kraliyet parkında düzenlenen eski model ve antika arabalar sergisindeki araçlar görülüyor, 4 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wei Xuechao/Xinhua)

Stockholm'de Eski Model ve Antika Araba Sergisinden Renkli Görüntülerİsveç'in başkenti Stockholm'un merkezindeki Djurgarden kraliyet parkında düzenlenen eski model ve antika arabalar sergisinde bir antika araçtaki kişiler, 4 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wei Xuechao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Stockholm İsveç Güncel Haberler

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