Stockholm'de Eski Model ve Antika Araba Sergisinden Renkli Görüntüler

STOCKHOLM, 5 Haziran (Xinhua) -- İsveç'in başkenti Stockholm'un merkezindeki Djurgarden kraliyet parkında düzenlenen ve binlerce kişinin ilgisini çeken bir geçit töreninde eski model ve antika arabalar sergilendi.