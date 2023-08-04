Stockholm'de Eritre Kültür Festivali Şiddet Olayları

Stockholm'de düzenlenen Eritre kültür festivalinde çıkan şiddet olaylarında 50'den fazla kişi yaralandı ve en az 100 kişi gözaltına alındı. Olayda üç polis memuru da yaralandı.

STOCKHOLM, 4 Ağustos (Xinhua) -- İsveç'in başkenti Stockholm'de Perşembe günü düzenlenen Eritre kültür festivalinde çıkan şiddet olaylarında 50'den fazla kişi yaralandı, en az 100 kişi ise gözaltına alındı.

İsveç Televizyonu SVT'nin Stockholm'un sağlık ve toplu taşıma idaresi Region Stockholm'e dayandırarak verdiği habere göre, 8'i ağır olmak üzere 15 yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayda üç polis memuru da yaralandı.

İsveç medyasına göre Eritre hükümeti karşıtı yaklaşık 1.000 protestocu, festival etkinliğini bastı ve polis memurlarına taş attı.

30 yıl önce Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanan Afrika ülkesinin kültürel mirasını kutlamak amacıyla 1990'lardan bu yana her yıl düzenlenen Eritre temalı festival, Eritre yönetimini destekleyen insanları bir araya getirdiği için tepki topluyordu.

İsveç'te şu anda Eritre kökenli on binlerce insanın yaşadığı belirtiliyor.

Polis, Stockholm kentinin kuzeybatısındaki bir banliyöde meydana gelen şiddetli isyan, kundaklama ve acil servislere yönelik saldırılarla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olay yerinde beklediklerini duyurdu.¦