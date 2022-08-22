Üye Girişi
Haberi Paylaş

Stockholm'de dün bulunan çantadan patlayıcı madde çıktı

Güncel Haberler

Stockholm'de dün bulunan çantadan patlayıcı madde çıktı

İsveç'in başkenti Stockholm'de dün gece bulunan çantanın içinde patlayıcı madde bulunduğu bildirildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de dün gece bulunan çantanın içinde patlayıcı madde bulunduğu bildirildi.

Stockholm Norrmalm Polisi Müdürü Erik Akerlund, yaptığı açıklamada, başkent Stockholm'ün merkezindeki Kungstragarden Meydanı'nda devam eden Kültür Festivali'nde bulunan çantanın içinde tehlikeli madde bulunduğunu belirtti.

Patlayıcı maddenin içeriğini açıklamayan Akerlund, yetkililerin patlayıcıyı incelediğini söyledi.

Akerlun, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini vurgulayarak, "Bölgede bulunanlar tarafından çekilen çok sayıda görüntü ve fotoğraf var. Bunlar inceleniyor ve soruşturma çok yönlü sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

Müzik etkinliklerinin yapıldığı ve 5 gündür devam eden Stockholm Kültür Festivali, İranlı pop şarkıcısı Ebrahim Hamedi'nin (Ebi) konseriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel

Stockholm İsveç Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title