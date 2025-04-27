Stockholm'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Botkyrka Türk Kültür Derneği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çocuklar için etkinlik düzenledi.

Fittja bölgesinde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Büyükelçilik Basın Müşaviri Coşkun Uçakkuş, Stokholm Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ümare Altun, Türk ve İsveç STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Türkiye ve İsveç milli marşlarının okunmasının ardından konuşan Büyükelçi Tezel, etkinliği düzenleyen Botkyrka Türk Kültür Derneği yetkililerine teşekkür etti.

Etkinliğin kalabalık olmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Tezel, "Vatandaşlarımızı burada görmekten mutluluk duydum. İnşallah bu tür etkinliklerimiz çoğalarak devam eder, bizler de destekleriz." ifadelerini kullandı.

Stockholm Botkyrka Türk Kültür Derneği Başkanı Uğur Ergün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "TBMM'nin açılışını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gururla kutlarken, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza da verdiğimiz önemin bir parçası olarak böyle bir etkinlik düzenlemeyi uygun bulduk." diye konuştu.

Botkyrka Türk Kültür Derneği Kadınlar Kolu Başkanı Figen Pınar da dernek olarak ilk defa böyle bir etkinlik düzenlediklerini ve bundan sonra da milli manevi değeri yüksek günlerde farklı etkinlikler düzenleyerek vatandaşların kaynaşmasına katkı sağlayacaklarını söyledi.

Etkinlikte, Türk yemeklerinin yer aldığı stantlar ilgi görürken, Türkçe şiir okuyan çocuklara armağanlar verildi.