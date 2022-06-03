Stockholm+50 Çevre Konferansının Açılış Toplantısı Yapıldı - Haberler

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Stockholm+50 Çevre Konferansının Açılış Toplantısı Yapıldı

Xinhua - Güncel
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Stockholm+50 Çevre Konferansının Açılış Toplantısı Yapıldı

STOCKHOLM, 3 Haziran (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres (arkada soldan üçüncü), Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta (arkada soldan dördüncü) ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson (arkada soldan beşinci), İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen BM çevre konferansının...

STOCKHOLM, 3 Haziran (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres (arkada soldan üçüncü), Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta (arkada soldan dördüncü) ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson (arkada soldan beşinci), İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen BM çevre konferansının açılış toplantısına katıldı, 2 Haziran 2022. Perşembe günü başlayan toplantıda, acil ve sosyal açıdan kapsayıcı iklim eylemi çağrısı yapıldı. "Stockholm+50: herkesin refahı için sağlıklı bir gezegen -- sorumluluğumuz, fırsatımız" temalı toplantı, dünyanın iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilikten oluşan üçlü krizle karşı karşıya olduğu bir dönemde düzenlendi. (Fotoğraf: Wei Xuechao/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Stockholm Güncel Haberler

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