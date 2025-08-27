STM, TEKNOFEST Mavi Vatan'da Gençlerle Buluşuyor

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, TEKNOFEST Mavi Vatan'da geleceğin mühendisleri ve deniz meraklılarıyla buluşacak.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması TEKNOFEST Mavi Vatan, 30-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek.

STM, geliştirdiği milli denizcilik teknolojilerini TEKNOFEST Mavi Vatan'da gençlerle buluşturacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde, STM'nin ana yüklenicisi olduğu, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515), STM'nin önemli görevler aldığı MİLGEM Ada Sınıfı Korvet ve TCG HIZIRREİS Denizaltısı İstanbul Tersanesi'nde olacak.

STM, etkinlikteki standında Türkiye'nin milli fırkateyn projesi İstif Sınıfı, Lojistik Destek Gemisi, STM500 Denizaltısı ve İnsansız Otonom Sualtı Aracı STM NETA'nın maketlerini sergileyecek.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, TEKNOFEST'in gençlere sunduğu fırsatlara dikkati çekerek şunları kaydetti:

"TEKNOFEST, gençlerimizin hayallerini teknolojiyle buluşturduğu, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren çok değerli bir buluşma noktamız. Biz de STM olarak, mavi vatanda elde ettiğimiz mühendislik başarılarımızı gençlerimize aktarmaktan büyük gurur duyuyoruz. Türk mühendislerinin geliştirdiği milli savaş gemileri, denizaltılar ve insansız sualtı araçlarıyla mavi vatanda donanmamızın gücüne güç katıyoruz. Gençlerimizin de bu projelerden ilham alarak yarının teknolojilerine yön vereceklerine inanıyoruz. Türkiye'nin denizlerdeki mühendislik vizyonunu yakından keşfetmeleri için tüm vatandaşlarımızı TEKNOFEST Mavi Vatan'a bekliyoruz."