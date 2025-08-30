STM, TEKNOFEST Mavi Vatan'da Askeri Denizcilik Projelerini Tanıttı

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Askeri denizcilikte, deniz kuvvetlerimizin ihtiyaçları konusunda çok önemli bir görev yapan firma olarak TEKNOFEST'te burada olmak, yaptığımız ürünleri vatandaşlarımızın gördüğünü görmek bize çok ayrı bir keyif veriyor." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan'a ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Güleryüz, askeri denizcilik projeleriyle öne çıkan STM'nin yürüttüğü projeler ve ihracat faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Güleryüz, TEKNOFEST Mavi Vatan'da bulunmaktan duydukları heyecanı dile getirerek, şunları söyledi:

"TEKNOFEST bizim en keyif aldığımız en heyecanlandığımız organizasyonlardan bir tanesi. 2018'den beri aktif olarak katılıyoruz. Ama ilk kez bu seneye 'mavi vatan' özelinde TEKNOFEST organizasyonu var. Askeri denizcilikte, deniz kuvvetlerimizin ihtiyaçları konusunda çok önemli bir görev yapan firma olarak TEKNOFEST'te burada olmak, yaptığımız ürünleri vatandaşlarımızın gördüğünü görmek bize çok ayrı bir keyif veriyor, bir heyecan veriyor. Gerçekten gurur duyulacak bir sahne var."

Yerli tasarım ve modernizasyon projeleri

STM'nin bugüne kadar Deniz Kuvvetleri'ne kazandırdığı ürünleri anlatan Güleryüz, Ada sınıfı korvetlerden başlayan mühendislik katkılarının İ sınıfı fırkateynlerle yüzde 80 yerlilik oranına ulaştığını belirtti.

Güleryüz, "Ay sınıfı denizaltılarının modernizasyonu STM'nin ana yükleniciliğinde gerçekleşti. Preveze ve Gür sınıfı denizaltılarımızın modernizasyonu, STM'nin lider olduğu bir konsorsiyum tarafından yürütüldü. Yerlileşme konusunda STM'nin çok yoğun katkıları var." ifadelerini kullandı.

"Milli Hücum Bot" projesinin sac kesiminin başladığını kaydeden Güleryüz, "STM 500 tasarımı büyük ölçüde neredeyse tamamlandı. Müşterilere göre sözleşme süreçlerini hazırlayacağız. Sözleşme imzalanır imzalanmaz, Deniz Kuvvetlerimiz olsun veya yabancı bir müşteriyle çok hızlı bir şekilde STM 500'ü üretebilecek durumdayız." diye konuştu.

STM'nin ihracat faaliyetleri artarak devam ediyor

STM'nin ihracat projeleri hakkında bilgi veren Güleryüz, Malezya ile 2024 yılında imzalanan sözleşmeden bahsederek, Ukrayna için devam eden korvet projeleri ve Portekiz için iki tane denizde ikmal ve lojistik destek gemileri inşasının sürdüğünü kaydetti.

Güleryüz, "Aslında bütün bunları biz kaldıraç olarak kullanarak çok farklı ülkelerle farklı çözümler oluşturmak konusunda da oldukça yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Oldukça da ümitliyiz. Yakın zamanda çok daha güzel haberleri vereceğiz." şeklinde konuştu.

STM'nin denizaltı modernizasyonundaki uzmanlığına da değinen Güleryüz, Pakistan'a yapılan denizaltı modernizasyon ihracatını hatırlattı.

Güleryüz, denizaltı modernizasyonu konusunda da birden fazla ülkeyle görüşmelerin devam ettiğini, o alanda da yoğun bir şekilde çalışmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.