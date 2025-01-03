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STM Duvar Arkası Radar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Teslim Edildi

STM Duvar Arkası Radar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Teslim Edildi
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Türk savunma sanayisi firması STM tarafından geliştirilen Duvar Arkası Radar (DAR) cihazı, 6 Şubat depremlerinde arama kurtarma çalışmalarında aktif olarak kullanılmış ve şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeni teslimatlar yapılmıştır. Milli teknoloji, askeri ve sivil alanda kritik öneme sahip olunmaktadır.

Türk savunma sanayisi firması STM tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştiren, 6 Şubat depremlerinde 50'den fazla vatandaşın enkaz altından sağ olarak çıkarılmasını sağlayan STM Duvar Arkası Radar (DAR) cihazının yeni teslimatları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapıldı.

STM'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde çalışmalarını sürdüren STM, askeri ve sivil kullanım amacıyla geliştirdiği, STM DAR sisteminin güncellenen konfigürasyonu ile yeni teslimatlarını gerçekleştirdi.

SSB ile STM arasında imzalanan sözleşme gereği, DAR teslimatları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapıldı. Milli teknoloji DAR, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinde, Enkaz Altında Canlı Tespit Radarı olarak görev yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SSB Başkanı Haluk Görgün, milli mühendislik kabiliyetleriyle sadece askeri alana değil, sivil yaşama da katkı sağlayacak dokunuşlar yaptıklarını belirtti.

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde onlarca canın kurtarılmasına vesile olan STM DAR teknolojisinin, daha geniş bir kullanım alanı için güncellenen konfigürasyonla yeni teslimatlarını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekleştirdiklerini aktaran Görgün, "Savunma sanayimizde çift kullanım (dual use) konseptine de önemli bir örnek teşkil eden STM DAR ürünümüzde emeği geçen STM ailesine teşekkür ediyorum. Savunmadan sivil hayata kadar uzanan kapsamlı çözümlerimizle ülkemizin ve milletimizin güvenliğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Canlının kaç metre derinlikte ve hangi noktada olduğunu tespit edebiliyor

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de DAR'ı bu yıl Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ve deprem kuşağında yer alan Erzincan'ın İl Özel İdaresi envanterine kazandırdıklarını bildirdi.

Şimdi de SSB ile imzaladıkları sözleşme ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne STM DAR'ın kabullerini ve teslimatlarını tamamladıklarını belirten Güleryüz, şunları kaydetti:

"Ülkemiz savunmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası çapta yaşanan doğal afet ve krizlerde nitelikli personeli ile kritik görevler üstlenen ordumuza, milli teknolojimiz ile güç vereceğiz. Deprem ülkesiyiz ve buna karşı önlemleri almamız gerekiyor. DAR'ı, arama kurtarma ekiplerimiz, itfaiye teşkilatlarımız başta olmak üzere bu alanda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarımızın envanterinde genişletmeyi ve böylece ülkemizin doğal afetlere hazırlık seviyesini artırmayı hedefliyoruz."

DAR, Ultra Geniş Bant (UGB) sinyaller vasıtasıyla, görsel erişim imkanının olmadığı, kapalı mekanlarda bulunan sabit ve hareketli hedef unsurlara ait konum bilgilerini iki boyutlu olarak elde etmek için kullanılıyor. Rehine kurtarma, terörle mücadele ve iç güvenlik operasyonları gibi askeri senaryolarda görev yapabilen DAR, deprem, çığ, yangın gibi çeşitli afetler sonrasında arama kurtarma faaliyetleri, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele gibi sivil amaçlar için de aktif görev yapabiliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, arama ve kurtarma görevlerinde aktif olarak kullanılan DAR, 50'den fazla kişinin enkaz altındaki konumunu tespit ederek, sağ kurtarılmasını sağladı. Sistem, enkaz altında bulunan canlının nefes alıp vermesi esnasındaki göğüs ve el kol hareketlerinden, mikro-makro hareketlerden yerini tespit edebiliyor.

Yaklaşık 6,5 kilogram ağırlığında olan DAR, yaydığı RF sinyalleri ile duvarın/engelin arkasında bir canlının olup olmadığını, cihaz üzerine anlık aktarıyor ve canlının kaç metre derinlikte ve hangi noktada olduğunu tespit edebiliyor. Tek kişi tarafından elde kullanılabilecek şekilde tasarlanan milli sistem, tripod ve benzeri araçlar yardımıyla hedef bölgeye yerleştirilerek tablet bilgisayar ile uzaktan kumanda edilebilme özelliğine de sahip. DAR, sahip olduğu batarya teknolojisi ile 4 saatten fazla kesintisiz şekilde görev yapabiliyor.

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
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