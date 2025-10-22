'STKFest 2025' başladı

Üniversite öğrencileri ile sivil toplum kuruluşlarının bir araya getirildiği 'STK Fest İstanbul' açılış programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Sivil toplum bilinci bizim geleneğimizde çok yüksek. Bunu tarihimizde görüyoruz ama yakın geçmişimize baktığımızda da birkaç olayı hatırlatmakta fayda var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın her tarafında sivil toplum kuruluşlarımızın eliyle milletimizi ve devletimizi temsiliyet noktasında, mazlumun yanında olma noktasında, zalimin karşısında olma noktasında bizleri temsil eden bir sivil toplum kuruluşu bilincimiz ve yapımız var" dedi.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) iş birliğiyle düzenlenen 'STK Fest İstanbul', bu sabah Sebahattin Zaim Üniversitesi'nde başladı. '15. Kulüp Açılış Şenliği' kapsamında bu yılki etkinlik, sivil toplum kuruluşlarının gençlerle kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlayan 'Karşılıklı Dönüşüm Vizyonu' temasıyla gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hülya Şekerci, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Ahmet Cevat Acar, Bangladeş Başkonsolosu Muhammad Mizanur Rahman, İslam Dünyası STK Birliği (İDSB) Genel Sekreteri Eyüp Akbal ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Üniversite öğrencileri ile Sivil Toplum Kuruluşları arasında doğrudan iletişim kurmasının hedeflendiği STK Fest 2025, İlim Yayma Vakfı, TÜRGEV, Kızılay, Yeşilay, İHH, Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın da aralarında olduğu 40'a yakın kurum ve sivil toplum kuruluşu, 100'ün üzerinde öğrenci kulübü ve yaklaşık 15 bin genç katılımcı ile Türkiye'nin en kapsamlı STK-gençlik buluşmalarından biri olmayı hedefliyor. Atölyeler, eğitim programları, afet ve insani yardım sergileri, proje yarışmaları ve sahne etkinliklerinin yer aldığı festival, Gazze için 'Umut Fidanı' dikim ve 'Sessiz Yürüyüş' etkinlikleriyle başladı. Açılış programında konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, daha sonra stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

'TOPLUMUMUZDA SİVİL TOPLUM BİLİNCİ ÇOK YÜKSEK'

Açılış programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Sivil toplum bilinci bizim geleneğimizde çok yüksek. Bunu tarihimizde görüyoruz ama yakın geçmişimize baktığımızda da birkaç olayı hatırlatmakta fayda var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın her tarafında sivil toplum kuruluşlarımızın eliyle milletimizi ve devletimizi temsiliyet noktasında, mazlumun yanında olma noktasında, zalimin karşısında olma noktasında bizleri temsil eden bir sivil toplum kuruluşu bilincimiz ve yapımız var. Ama sivil toplum kuruluşları sadece resmiyette kurulan, tabelada olan sivil toplum kuruluşları değil. Bunların canlanması, bunların o hedeflere yönelik çalışma yapabilmesi için beşeri sermayeye ihtiyaç var. İnsan gücüne ihtiyaç var. Gönüllülere ihtiyaç var. İşte burada, gençlerle sivil toplum kuruluşlarının birbirini tanıması, dünyanın her tarafında bayrağımızın dalgalanması, Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletlerin genel kurulda söylediği 'Dünya beşten büyüktür' söyleminin altını doldurabilmesi için hepimize görev düşüyor" dedi.

'STK'LARIMIZ GAZZE'DE MADDİ MANEVİ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA GAYRET ETTİ'

İstanbul Valisi Davut Gül, "İsrail'in yıllardır yaptığı zulmün son 2 yıldır soykırım olarak önümüze çıktığını görüyoruz. Türkiye 2 yılda, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla Gazze'de maddi manevi üzerine düşeni yapmaya gayret etti. Ondan öncesinde bir deprem yaşadık. Hem sivil toplum kuruluşlarımızın hem gençlerimizin depremde adeta kendilerinin birinci derece de akrabaları enkaz altındaymış gibi oradaki hemşerilerimizin elinden tutmak için, oradaki kanayan yaraya merhem olmak için elinden geleni yaptılar. Öncesinde bir pandemi yaşadık. Pandemi de yaşlılarımız vardı, pandemide sokağa çıkamayan hemşerilerimiz vardı. Orada da sivil toplum kuruluşları karşımıza çıktı. Ekmeğini götüremeyene ekmek götürdüler. Evine giremeyene, tedavi olamayana bir şekilde el uzattılar. Özetle hem dünyanın her tarafında hem ülkemizde kimi zaman afet durumunda, kimi zaman hastalık durumunda, kimi zaman şenliğimizi paylaşma durumunda ilk aklımıza gelenler sivil toplum kuruluşlarınız. O açıdan 1'incisi yapılan ve sivil toplum kuruluşlarıyla kulüplerimizi, sivil toplum kuruluşlarıyla öğrenci kardeşlerimizin, gençlerimizi birleştiren bu etkinliği ben fevkalade yararlı buluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi.

'MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİSİ OLARAK İNOVASYON VE BİLİŞİM STANDLARI İLGİMİ ÇEKİYOR'

Etkinliğe katılan öğrenci Zeynep Sevda Çakmak, "İstanbul Sanayi Uzay Üniversitesi Endüstri Mühendisliği birinci sınıf öğrencisiyim. Okulumuzun bizim için böyle büyük organizasyonlar düzenlemesi bütün öğrenciler için çok faydalı. Network açısından yeni insanlarla tanışıyoruz. Burada yalnızca kendi okulumuzun kulüpleri değil, farklı okullardan gelen vakıf ve kuruluşlar da bulunuyor. Bu da bizim için çok değerli. Bir mühendislik öğrencisi olarak özellikle inovasyon, mühendislik ve bilişim stantları ilgimi çekiyor. Bu fırsatı bize sundukları için teşekkür ederiz" dedi.

'HEM GEZİYORUZ HEM ÖĞRENİYORUZ'

Hanife Saçkan ise "Hukuk bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bu yılki etkinliklerin önceki yıllara göre daha yoğun ve verimli geçtiğini düşünüyorum. Kulüpler çok güzel çalışmalar yapmış. Her standı gezmeye çalışıyoruz, bir saattir buradayız ve hala bitiremedik. O yüzden çok keyif alıyorum. Üçüncü senem olmasına rağmen bu dönemin etkinliklerini daha güzel buldum. Stantlardaki kitaplar, objeler ve etkinliklerin anlamını yansıtan detaylar çok hoş. Hem geziyoruz hem öğreniyoruz hem de fotoğraf çekiyoruz, çok güzel geçiyor" dedi. Egecan Çevik de etkinlikten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Gıda Mühendisliği birinci sınıf öğrencisiyim. Etkinlik alanını gezdim, her şey çok güzel hazırlanmış. Gözümüz kapalı dart atma gibi eğlenceli aktiviteler var. Özellikle gıda mühendisliği standını çok beğendim. Bunun yanında özel eğitim standı da oldukça ilgi çekiciydi. Genel olarak bütün stantlar çok güzel, keyifli bir etkinlik olmuş."