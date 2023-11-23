STK temsilcileri "24 Kasım Öğretmenler Günü" için kutlama mesajı yayımladılar

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladılar.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mesajında, çırak ve kalfalarına bir öğretmen gibi meslek öğreten esnaf ve sanatkar camiası adına, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün olmak üzere, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Palandöken, öğretmenlerin geleceği şekillendirdiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Toplumun yetişmesinde ve gelişmesindeki kilit nokta, öğretmenlerin özverili bir şekilde öğrencilerini hayata hazırlamasından geçer. Öğretmenler, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla işleyen ve açığa çıkaran kişilerdir. Bu duygu ve düşüncelerle hayatını eğitime adamış, ilim ve irfan kaynağı olan tüm öğretmenlerimize, öğretmen adaylarına şükranlarımı sunuyor, şehit olan ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum."

"Öğretmenlik okuldan ibaret değildir"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da öğretmenlerin, bireylerin gelişmesinde ve ülkenin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında büyük rol üstlendiğini bildirdi.

Apaydın, öğretmenlik mesleğinin emek, fedakarlık ve sabır gerektirdiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenlik, okuldan ibaret değildir. Gerek aile büyüklerimiz, gerek çalıştığımız yerdeki ustalarımız hepsi birer öğretmendir. Bu duygu ve düşüncelerle, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında şehit olan ve aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli olan ve görevlerini özveriyle yerine getiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü şoför camiası adına kutluyorum."

"Öğretmenlerimiz, aydınlanmanın ve gelişmenin neferidir"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu da öğretmenlerin en zor şartlarda bile ülkenin her köşesine ulaştıklarına, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimsediklerine dikkati çekti.

Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerin aydınlanmanın ve gelişmenin neferleri olduğunu vurgulayan Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizi tüm güçlüklere rağmen hizmet aşkıyla çalışan, çocuklarımızın ve gençlerimizin çağdaş dünyanın uygar bireyleri olmaları için çabalayan, görevlerini yerine getirirken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle, Başöğretmen Atatürk'ü saygıyla anarken Cumhuriyet'imizi koruyacak ve yaşatacak nesiller yetiştirmek için mücadele eden tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum."