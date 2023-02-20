STK'lerin deprem bölgesindeki yardım seferberliği devam ediyor

Sivil toplum kuruluşları (STK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Hayat Yolu Derneği başlattığı "Acil Yardım Kampanyası" ile Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'te yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Depremzedelere sıcak yemek, gıda kolisi, battaniye ve yatak yardımında bulunan dernek, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ile protokol imzalayarak bölgede gezici mobil hastane kurmak için çalışmalara başladı.

Öte yandan bölgedeki hastanelerde kullanılmak üzere 2 konteyner sağlık malzemesini temin eden dernek, Suriye'de ise Sarmada, Cinderes, Atmah, Atarib, Afrin, Termanin ve İdlib şehirlerine de yardım ulaşması için çalışıyor.

Dernek, Suriye'deki depremzedelere çadır, gıda kolisi, sıcak yemek, battaniye, yatak, soba, su tankı, mutfak araç gereçleri, mat, sıhhi malzemeler, çocuk bezi ve nakdi yardım desteğinde bulunuyor.

İyiliğe Vesile Ol Derneği

İyiliğe Vesile Ol Derneği 95 gönüllüsüyle çalışmalarını sürdürüyor. Deprem bölgesine 60 kişilik arama-kurtarma ekibi gönderen dernek, çalışmaları koordine etmek için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir merkez kurdu. Dernek depremin ilk gününden itibaren günlük 1000 kişilik sıcak yemek hizmeti veriyor.

Acil diğer ihtiyaçlar konusunda da çalışmalar yürüten İyiliğe Vesile Ol Derneği bölgeye tırlarla çok sayıda hijyen malzemesi, battaniye, soba, içme suyu, bakliyat, kıyafet ve ekmek ulaştırdı.

Ribat Eğitim Vakfı ve Ribat İnsani Yardım Derneği

Ribat Eğitim Vakfı ve Ribat İnsani Yardım Derneği Konya'dan afet bölgesine 56 tır insani yardım gönderdi.

Vakıf, AFAD öncülüğünde kurulan koordinasyon merkezi aracılığıyla depremden etkilenen vatandaşlara insani yardım dağıttı.

Malatya, Hatay, Elbistan ve İskenderun'da kurulan mobil aşevleri aracılığıyla sıcak yemek ikramı yapan vakıf gönüllüleri bölgedeki yaraları sarmaya devam ediyor.

Kevser Eğitim Vakfı

Kevser Eğitim Vakfı da depremin ardından başlattığı yardım kampanyasıyla AFAD ve Kızılay bünyesinde kurulan koordinasyon merkezi aracılığıyla afet bölgesinde çalışmalara devam ediyor.

Vakıf bölgeye enkaz kaldırma ve hafriyat çalışmaları için araç ve ekipman takviyesi yaptı.

Bunun yanında Kevser Eğitim Vakfı çadır kent kurarak, günlük 3 öğün yemek dağıtıyor. Ayrıca depremden etkilenen vatandaşlara kıyafet, bebek bezi, bebek maması, seyyar tuvalet ve tıbbi malzeme desteği veriliyor.

İnfakta Birlik Derneği

Afet bölgesinde gönüllüleriyle hizmet veren İnfakta Birlik Derneği, depremden etkilenen vatandaşların acil ihtiyacını gidermek için çalışmalar yürütüyor.

Dernek acil ihtiyaçların yanı sıra depremin çocuklar üzerindeki etkisini en aza indirmek için çeşitli aktiviteler organize ediyor.

Deprem bölgelerinde öğrencilerin eğitim faaliyetlerine devam etmeleri için de projeler geliştiren dernek, ilk etapta ücretsiz eğitim ve kitap desteği sunmaya başladı.

Ayrıca ramazan bayramında "Arife Çiçekleri" projesi kapsamında 10 bin çocuğa hediye verilmesi ve farklı aktiviteler düzenlenmesi planlanıyor.

Dernek, deprem bölgesine gönderdiği yardım tırlarının yanı sıra çadır, yatak, soba ve günlük sıcak yemek hizmeti veriyor.