STK'lerin deprem bölgesindeki yardım seferberliği devam ediyor

Sivil toplum kuruluşları (STK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) yaptığı çağrı ile tüm üyelerini yardım seferberliğine davet etti. Vakıf, 20 bin gönüllü ile deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Acil yardım çalışmaları kapsamında seferber olan 32 gönüllü teşekkül, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda deprem bölgesine 6 bin tır yardım malzemesi, 1000 kişilik arama kurtarma ekibi, 5000 çadır ve karavan, 10 bin ısıtıcı, 500 iş makinesi, 1000 lojistik aracı, 50'den fazla aşevi ve mobil büfe gönderdi.

Ahıskalı Türkler, afetzedelerin yaralarını sarmaya yardım ediyor

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), AFAD, Göç İdaresi Başkanlığı ve Kızılay koordinasyonunda acil yardım çalışmalarına başladı.

Genel Başkan Ziyatdin Kassanov'un koordinesinde birliğin sahadaki yardım çalışmaları ile 8 ülkede ayni ve nakdi yardım kampanyası da sürüyor.

İlk gün Kızılaya kan bağışı kampanyası yapan birlik, bugüne kadar Hatay ve ilçesi Kırıkhan, Gaziantep ve ilçesi Nizip ile Adıyaman'a 14 yardım tırı gönderdi. Hatay'ın merkezinde kurulan aşevinde günlük 3 bin kişiye yemek dağıtılıyor.

Türkiye'nin dışında Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan, Ukrayna, Rusya, Özbekistan, Azerbaycan ile ABD'de düzenlenen AFAD'a bağış kampanyalarına bugüne kadar 400 bin dolardan fazla yardım yapan vakıf, bağışların dekontlarını elçiliklere teslim etti. Bu ülkelerde toplanan bağışlar, Türkiye'nin diplomatik misyonlarına teslim ediliyor.

Öte yandan Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Kırıkhan'da bulunan DATÜB'ün yardım merkezlerinde gönüllü Ahıskalı sağlıkçılar afetzedelere hizmet veriyor.

Bülbülzade Vakfından deprem bölgesine 30 bin kişilik yemek

Bülbülzade Vakfı Afet Koordinasyon Merkezi acil durumlarla ilgili süreçleri takip etmek, ilgili noktalarla koordinasyonu sağlamak, sahada tespit edilen tüm sorunları, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşmak ve depremzedelerin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Vakıf, depremden etkilenen bölgelerde kurduğu koordinatörlüklerle koordinasyon merkezleri ve sahada 5 bin 600'ün üzerinde gönüllü ile çalışmalarını yürütüyor.

Bölgeye 198 yardım tırı ve 379 bin 900'den fazla yardım malzemesini gönderen vakıf, merkezindeki mutfakta hazırlanan 30 bin kişilik yemeği gönüllülerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bunun yanı sıra glütensiz gıdalarla beslenmesi gereken çölyak hastalarına uygun yemek veriliyor.

Yemeklik malzeme atığından üretilen kedi ve köpek mamaları hayvan barınaklarına ve talep edilen bölgelere ulaştırılıyor.

Vakıf, depremden etkilenenler için "Kitabını ve Oyuncağını Benimle Paylaşır Mısın?", "Kahvaltım Senden Olsun", "Powerbank Seferberliği", "Acil Hijyen ve İçlik İhtiyacı", "İç Çamaşırı ve İçlik Yardım Kampanyası" ile "Kardeşine Yemek Ismarla" olmak üzere 6 kampanya yürütüyor. Afet Koordinasyon Merkezi'nde kurulan medikal klinikte hafif fiziksel yaralananların gönüllü hekimler tarafından muayenesi yapılıyor.

Ulusal işbirlikleriyle Sağlık Bakanlığına sağlık tırı hibe eden vakıf, uluslararası kurumlarla yapılan protokoller ve işbirlikleriyle 28 doktoru AFAD çalışmalarına dahil etti.

Depremzedelere eczane ve acil tıp hizmeti

Beklenen Uluslararası İnsani Yardım Derneği, afetin ilk gününde 200 kişilik ekibi ile deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yaptı.

Antakya Lisesi bahçesine koordinasyon merkezi kuran dernek, günlük ihtiyaçların karşılanabilmesi için seyyar tuvalet, 24 saat açık büfe, çay, kahve ve 3 öğün yemek gibi hizmetlerde bulundu. Derneğin doktor ve cerrahlarının gözetiminde depremzedelere eczane ve acil tıp hizmeti sağlandı.

Dernek, depo olarak kullanılan 250 metrekarelik çadırla birlikte jeneratörler ile bölgedeki elektrik, hidroforla su ihtiyacını karşılıyor.