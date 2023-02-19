STK'lerin deprem bölgesindeki yardım seferberliği devam ediyor

Sivil toplum kuruluşları (STK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin ardından afetin yaşandığı kentlerde çalışmalarını sürdüren STK'ler, acil yardım malzemeleri ile gıda ve sıcak yemek dağıtımında bulunuyor.

Türk Ocakları, depremden etkilenen vatandaşlara yiyecek, giyecek başta olmak üzere jeneratörden yemek dağıtımında kullanılacak tabldot teminine, gıda, temizlik malzemesi ve giyecek yardımlarından çadır ve konteynere kadar farklı yardım malzemelerini başta Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Kahramanmaraş olmak üzere afet bölgesine gönderdi.

Türk Ocakları Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esabil Eker, Hatay'a ulaşarak yardım organizasyonunda yer aldı.

Ayrıca 8 Şubatta Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere jeneratör, delici ve kesici aletler ile çeşitli gıda ürünlerini taşıyan bir tır Hatay'a ulaşarak çalışmalara başladı.

Hatay'da yardımların koordinasyonu ve depolama işlemleri için lojistik merkezi kuruldu. Deprem bölgesinden acil şekilde Mersin'e tahliye edilen vatandaşlar için battaniye yüklü bir araç Mersin'e gönderildi.

Gıda malzemeleri ve battaniye taşıyan birçok ekip de Kahramanmaraş'a yardım için gönderildi.

Bunun yanında hijyen malzemesi, ısıtıcı, yatak, bebek bezi, bebek maması, kadın hijyen pedleri ve battaniyeden oluşan araçlar ve tırlar da Hatay ve Osmaniye'ye sevk edildi. Bu yardımlara ek olarak termal çadırlar Osmaniye'ye, 100 yatak ve gıda maddesi taşıyan araçlar da Hatay'a ulaştı.

Bu arada Türk Ocakları Kahramanmaraş ve Hatay şubeleri binalarının da depremde yıkıldığı öğrenildi.

İyiliğe Çağrı Derneği ve İBAG'ın yardım çalışmaları

İyiliğe Çağrı Derneği ve İyilikte Buluşan Afat Gönüllüleri (İBAG), 75 profesyonel arama kurtarma personeli ve 700 gönüllüsü ile birlikte deprem bölgesinde görev yapıyor.

Depremin ilk gününden beri afet bölgesinde bulunan İBAG arama kurtarma, 131'i sağ 468 kişiyi enkaz altından çıkardı. Ayrıca depremden etkilenen 121 bin kişiye sıcak yemek dağıttı.

İyiliğe Çağrı Derneği de afet bölgesine bir mobil ikram aracı ve 8 konteyner aşevi gönderdi, 78 bin 342 kişiye sıcak yemek dağıttı.

Ayrıca gıda, bot, mont, çocuk bezi, un, su gibi ürünlerin bulunduğu 20'den fazla tır depremden etkilenen illere doğru yola çıktı.

Sınır Tanımayan Yardımlaşma Vakfı sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor

Sınır Tanımayan Yardımlaşma Vakfı, yurt dışındaki partnerleri Hilfe Ohne Grenzen e.V. (Almanya) ve Human Smile (Belçika) ile birlikte bütün çalışmalarını afet bölgesine yoğunlaştırdığını açıkladı.

Vakıf, Hatay Antakya'da sabahları sandviç, akşamları ise sıcak yemek ikramlarına devam ediyor. Ayrıca çocuklara da kıyafet yardımı yapıldı.

Vakfın deprem bölgesindeki seyyar tuvalet ve konteyner çalışmaları, AFAD işbirliğinde devam ediyor.