STK'ler ve Üsküdar esnafından Gazze'ye bağış kampanyası

İstanbul'da bazı STK'ler tarafından düzenlenen " Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü" kampanyası kapsamında, Üsküdar'daki Gastronomi Sokağı'nda ve ilçede bulunan 100'den fazla esnaf, bugün elde edeceği geliri Gazze'ye bağışlayacak.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği, Deniz Feneri Derneği ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ve YediHilal Derneği işbirliğiyle yürütülen ve üç gün sürecek kampanya dolayısıyla Gastronomi Sokağı, Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenirken ve "Gazze" temalı fotoğraf sergisi açıldı. Sokak sanatçıları müzik yaparken ressamlar Gazze için tuvallerini boyadı.

Kampanya kapsamında burada düzenlenen basın açıklamasında STK'ler adına konuşan Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Gazze'de insanlığa karşı suç işlendiğini belirterek uluslararası toplumun sessizliğinin bu trajediyi daha da derinleştirdiğini söyledi.

Üsküdar esnafının Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak " Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü" çağrısıyla örnek bir dayanışma kampanyasına imza attığını dile getiren Özdal, "Esnaflarımız bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışlayarak hem manevi bir sorumluluk üstleniyor hem de toplumsal farkındalık oluşturuyor. Birlik ruhuyla hareket eden Üsküdarlı esnaflarımız, bu girişimin Türkiye geneline yayılarak daha büyük bir yardım seferberliğine dönüşmesini amaçlıyor. Bugün başta Gastronomi Sokağı esnafı olmak üzere Üsküdar genelinde 100'den fazla esnafımız bir günlük kazancını Gazze için bağışlayacak." diye konuştu.

Özdal, kampanya kapsamında cumartesi ve pazar günleri Valide-i Cedid Camisi'nin avlusunda Gazze yararına Hayır Çarşısı kurulacağını aktararak bu organizasyona katılmaları için vatandaşları davet etti.

"Bu adım sadece bir bağış değil, esnafımızın alın teriyle insanlık onuruna sahip çıkışıdır"

Ahmet Kurt, Üsküdar esnafı olarak Gazze'de süren zulme sessiz kalmamak adına bu hareketi başlattıklarını belirtti.

Yaşananlar karşısında sessiz kalmanın zulme ortaklık, susmanın ise onursuzluk olduğunu, bu nedenle kampanyayı başlattıklarını ifade eden Kurt, "Bu adım, sadece bir bağış değil, esnafımızın alın teriyle insanlık onuruna sahip çıkışıdır. Bu süreçte yalnız değiliz. Esnafımızın dayanışması ve STK'lerimizin katkısı, bu hareketi daha da güçlü ve anlamlı kıldı. Üsküdar'dan yükselen bu sesin, bütün Türkiye'ye ve dünyaya güzel bir örneklik teşkil etmesini temenni ediyorum." dedi.

Esnaf Hakan Durmuş da Gazze'nin Üsküdar esnafı için hassas bir konu olduğunu belirterek STK'lerin kendilerine böyle bir proje ile geldiklerinde mutlu olduklarını ve ellerinden geleni yapmak için harekete geçtiklerini vurguladı.

Projeye ilgi ve katılımın yüksek olduğunu aktaran Durmuş, "Bugün de görüyoruz ki halkımız da bizi yalnız bırakmadı. Türk halkının gerçekten Gazze hassasiyetiyle yanıp tutuştuğunu gördük. Çünkü bütün dükkanlar dolu. Sokakta iğne atsanız yere düşmez. O yüzden doğru bir şey yaptığımıza inanıyoruz. İnşallah Üsküdar'dan bu başlatmış olduğumuz hareket bütün Türkiye'ye yayılır ve Gazze'nin sesi duyurulur." ifadelerini kullandı.

Esnaf İbrahim Yasan, projenin parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Vatandaşlar, müşterilerimiz de memnuniyetle karşıladı. Hatta çoğu arkadaş bugüne mahsus buraya geleceğini söyledi. Aslında buruk bir keyif, Gazze'yi düşündükçe üzülüyorsun. Elimizden bu geliyor." dedi.

Esnaflardan Sadettin Açıcı, daha önce bireysel olarak girişimlerde bulunduklarını ancak bu kez hazırlanan proje ile birçok esnafın bir araya geldiğini kaydederek "Gelirimizi bağışlama kararı aldık ve herkesin komşusuna bu teklifi yapmasıyla halka genişledi. Müşterilerimiz de buna karşı ciddi duyarlılık gösteriyor. Gerçekten bu zulüm hepimizin içine acıkıyor. Bununla alakalı insanlar elinden ne gelebilirse bunu yapmak için öne atılıyorlar." diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi Ünal ile Üsküdar İlçe Teşkilatı'ndan destek ziyareti

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, kampanyaya destek için Üsküdar İlçe Teşkilatı ile Gastronomi Sokağı'nı ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına konuşan Ünal, insanlık için yapılan yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurgulayarak Üsküdar esnafını ve STK'leri tebrik etti.

Teşkilatı üyeleriyle alışveriş yapacaklarını aktaran Ünal, "Hem alışveriş yapıp geliri Gazze'ye gidecek yardımlara destek verelim hem de bugün yaptığımız alışverişten aldıklarımızı da ihtiyaç sahiplerine verelim istedik. Üsküdar teşkilatımızla beraber iki hayrı birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşananlara değinen Ünal, şöyle devam etti:

"İsrail'in yaptığı bu soykırım, bu zulüm insana, insanlığa, insanlığın üzerinde yükseldiği bu değerlere karşı açılan bu savaş hangi inançtan olursak olalım her bir insanı ve insanın inandığı her şeyi yok etmeye döndü. Televizyonlarda, canlı yayında çocukların öldürüldüğü ve o çocukları katledenlerin televizyonlara çıkıp çocukları nasıl öldürdüklerini anlattıkları bir dünyayı yaşıyoruz. Aslında insanlığın üzerinde yükseldiği değerleri yok eden ve adeta insanlığa savaş açmış bir barbar çetesiyle karşı karşıyayız."

Bugün verilen mücadelenin insanlığı, insanlığın ortak değerlerini, çocukları ve insanlığı koruma mücadelesi olduğunu dile getiren Ünal, Üsküdar'da başlatılan kampanyanın tüm Türkiye'ye yayılmasını temenni ettiklerini söyledi.

Sanatçılardan kampanyaya destek

Kampanyaya destek veren Sığınağım Derneğinden Gülcan Ayhan, projeyi haber aldıklarında kendilerinin de sokakta performans sergileyecek sanatçılar konusunda yardımcı olduğunu söyledi.

STK ve vatandaşların Gazze konusunda duyarlı olduğunu ifade eden Ayhan, "Esnaflarımızın katılımıyla farkındalığın bir adım daha öteye gittiğini düşünüyoruz ve her adımın bizi zafere daha yakın kıldığına inanıyoruz. Canıgönülden herkesin Gazze'ye yardım etmesini istiyoruz. Çünkü bu bir insanlık meseledir." dedi.

Gitarıyla şarkılar söyleyen sokak sanatçısı Yusuf Sezer, STK gönüllüleri sayesinde projeden haberdar olduğunu aktararak "Oradaki kardeşlerimize küçük de olsa bir katkımız olsun. Belki sesimizi birkaç insana duyurur, farklı şekilde yardımlar sağlayabiliriz diye düşündük. İnşallah yaptığımız yardımlar doğru bir şekilde ulaşır." ifadelerini kullandı.

Ressam Ceydanur Sarraç, sanatçılar olarak Filistin için bir araya geldiklerini ve bir şeyler yapmak istediklerini belirtti.

Projeyi değerli bulduğunu ve dahil olduğu için mutlu olduğunu, bu yüzden katkı sağlamak istediğini dile getiren Sarraç, Kubbet'üs Sahra'yı ön plana alan bir resim hazırladığını anlattı. Sarraç, şunları kaydetti:

"Hem gerçekçi hem soyut eseri bir araya getirdim. Burada anlattığım şey, özgürlük renklerin, boyaların arasından bize gelecek. Özgürlük bir yere bağlı olarak değil, her yerde olacak. Çünkü bu eserde hiçbir zemin, perspektif yok. Burada anlatmaya çalıştığım şey biz özgürüz ve özgürlüğü bir yere bağlı olmadan yansıtıyoruz."